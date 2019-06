Kate Middleton, indiscreţie şocantă. Cum se rezolvă certurile în cuplul princiar... William i-a cerut o pauză de reflecţie, ea l-a pedepsit

De-a lungul poveştii lor de iubire, Kate Middelton şi principele William s-au separat de două ori: prima dată în 2004 şi, a doua oară care părea definitivă, în 2007. Amândouă despărţirile s-au întâmplat când cei doi erau încă logodiţi. Ultima pauză de reflecţie a durat 10 luni, timp în care Kate l-ar fi pedepsit aşa cum se cuvine pe viitorul său soţ, noteză Leggo.





În acele vemuri, expertul în chestiuni regale, Andrew Morton, vorbea de un ''refuz de implicare'' din partea lui William. Lui Kate nu i-a prea priit ruptura şi ar fi făcut şi imposibilul pentru a rămâne cu el. Dar, nereuşind, iată şi pedeapsa. N-a făcut declaraţii presei - o decizie pe care experţii au definit-o ''strălucitoare'' - dar s-a pozat cu ocazia diferitelor evenimente mondene, surâzătoare şi îmbrăcată sexy, pentru a-l face să devină gelos. În acea perioadă şi William a fost surprins de paparazzi în timp ce se distra în discoteci alături de fete de vârsta lui.

Potrivit unor surse apropiate perechii, Kate îşi programa căsătoria în timp ce William încerca să se sustragă

Apoi vine pauza de reflecţie, iar principele îşi reia viaţa de single. După cum spune fotograful Kent Gavin, după ce a văzut pozele cu ducesa fericită nevoie mare, William a înţeles că-i lipsea foarte mult. După 10 luni de pauză, perechea s-a reunit şi a fost văzută pentru prima oară în timpul uni concert în onoarea Dianei, organizat de William şi Harry.

Printre alţii au concertat Take That, iar pe acordurile piesei "Back For Good", Kate s-a dezlănţuit în mijlocul publicului, lăsându-i muţi de uimire şi de plăcare pe cei prezenţi. Restul e poveste...

