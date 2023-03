Kate Middleton, în competiție cu William. Ce a transmis prințul: Îmi pare rău

Kate Middleton și Prințul William s-au întrecut în timpul unui curs de spinning la un centru de agrement. Chiar dacă a acceptat provocarea, ducesa a declarat că nu este pregătită pentru asta și că nu poate concura într-un un top crem, o fustă în carouri şi cizme negre.

„Nu sunt sigură că sunt îmbrăcată pentru asta”, a spus prinţesa, care purta un top crem, o fustă în carouri şi cizme negre. La intrarea în sală, prinţul William şi-a cerut scuze cicliştilor şi a spus „Îmi pare rău că v-am stricat ora de spinning”.

Mai mult, prințul William a încercat să o descurajeze pe Kate Middleton și i-a spus: „Ai tocuri înalte”.Ea a ajustat vitezele în timpul cursei şi a râs: „Pot să o fac mai grea?”. Cei doi au lansat o serie de grădini de terapie şi grădini de zarzavaturi în timpul unei vizite în sudul Ţării Galilor.

The Prince and Princess of Wales took part in a spin class today – Kate joking about having to do it in a skirt and heels.

But she still beat her husband in the 45-second race and was awarded a gold cup as winner of the Tour de Aberavon! pic.twitter.com/7luvgipK2Y

— Rebecca English (@RE_DailyMail) February 28, 2023