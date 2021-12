Sursă: Pixabay

Nu mai bea ! Programul care va ajuta deținuții să scape de dependența de alcool

„BriSaR- Bringing Safety to the Roads” este un program de reabilitare care a reușit deja să-și culeagă laurii în România. În ce constă ? Pentru cei care au comis deja infracțiuni precum condusul fără permis, riscant sau sub influența băuturilor alcoolice există de acum înainte și o șansă de reabilitare.