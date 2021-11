Kamara îl spulberă pe Reghecampf. Dezvăluiri fără perdea despre iubita antrenorului și un apel urgent

Cântărețul formației Alb Negru a răbufnit după ce a fost implicat în scandalul în care Reghe se află. Solistul a mărturisit că a cunoscut-o pe Corina Caciuc când era cu trupa într-un turneu și că nu a fost o persoană importantă în viața sa.

”Formația mea avea turneu prin țară. Habar nu am cum s-a descurcat să ajungă la scenă spunându-mi că e mare fană a mea, că toată viața a visat să mă cunoască. Eram la Călimănești și nici nu știam de unde era! La concertele noastre erau mii de femei. Ulterior am aflat că e din Deva. Nici nu am întrebat-o cum o chema!

După concert, noi trupa, mergem împreună să mâncăm și să facem programul pentru următorea cântare. Nici nu mai rețineam dacă e cu noi sau nu. Eram și sunt concentrat pe muzică dintotdeauna. Fiind axat mereu pe creație câteodată par absent și visător.”, a declarat Kamara.

Iubita lui Reghe, o distracție de o noapte

Kamara a mărturisit că nu a avut o relație cu actuala iubită și că doar a invitat-o de câteva ori pe la el. Solistul a povestit că muzica și copilul său sunt cele mai importante lucruri din viață, iar Corina a fost o distracție de moment.

”Eu nu am locuit cu fata asta. Am văzut-o sporadic de câteva ori cred când o chemam pe la mine: cele două seri petrecute la Călimănești și parcă una la mare, una la București și, ultima, la Ploiești. Atât. Niciodată mai mult de o noapte! Niciodată nu a intrat în casa mea. Chiar mi-am adus aminte. Acum un an când am vorbit chiar i-am trimis filmulețul și pozele neștiind că este amanta lui Reghe”, a mai spus Kamara.

Kamara îl atenționează pe Reghe

Vedeta i-a transmis un mesaj lui Reghe și l-a încurajat să se întoarcă la familia lui. Solistul a mărturisit că este o idee bună ca antrenorul să renunțe la actuala iubită.

”Cred că orice prieten familist sau tată ar da același sfat. Familia și copiii sunt tot ceea ce contează pe Pământ. Respectul este primordial într-o familie și faptul că-l știu pe Bebeto (n.r. fiul lui Reghecampf) de la botez m-a făcut să îi transmit și eu ceea ce toți prietenii au făcut-o. Să-și vadă de familia lui urgent”, a spus vedeta, potrivit Impact.ro