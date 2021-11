Kamara aruncă gaz pe foc în divorțul dintre Anamaria Prodan și Reghe. Bombă în showbiz

Reghe este recent divorțat de Anamaria Prodan și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Corina Caciuc, cei doi așteptând și un copil.

„Azi a apărut ceva cu Kamara, mâine poate apărea altceva”

Într-o emisiune televizată, Anamaria Prodan a mărturisit că nu și-a controlat niciodată soțul și că ea a fost cea care i-a construit cariera de antrenor a soțului ei. mai mult a afirmat că nu se aștepta ca Reghe să ia o „astfel de decizie”.

„Gigi Becali mi-a zis în față că Laurențiu are o amantă. Eu am rămas uluită, pentru că nu știam ce se întâmplă. Eu pentru fotbaliști eram soldatul universal. Îi verificam non stop. Eu i-am spus soțului meu că sunt niște probleme mari cu domnișoara în cauză. El nu a crezut! A zis că domnișoara a făcut Cambridge, că ar avea o firmă. Și uite că am aflat și de Kamara, care a fost la noi la botez.

Kamara i-a dat un mesaj lui Laurențiu și i-a spus cât de mult a greșit. Dacă azi a apărut ceva cu Kamara, mâine poate apărea altceva. Mie Laurențiu mi-a predat o lecție de viață, ca și Gigi Becali. Stai cu un om în viață și nu-l cunoști!”, a afirmat Anamaria Prodan, la Realitatea Plus.

Ea nu a uitat să mai spună că: „Ceea ce se întâmplă acum cu Laurențiu este jenant”.

„Uneori, cea mai bună răzbunare este să zâmbești și să mergi mai departe!”.

S-a aflat că Anamaria Prodan cât și Reghe au luat legătura cu artistul. Cel mai nervos dintre toți a fost antrenorul Universității Craiova, care ar fi cerut explicații pentru apariția dovezilor în presă.

„Reghecampf ar fi răbufnit și l-ar fi amenințat pe Kamara, interzicându-i să dea declarații pe acest subiect. Kamara s-ar fi distrat și i-ar fi transmis antrenorului să se concentreze pe carieră și pe familie, ca sfat de la un fost fotbalist și actual artist”, au declarat surse apropiate anturajului celor doi, pentru Click.

