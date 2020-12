Cântărețul Kamara, component al trupei „Alb și Negru” îi ia apărarea arbitrului român într-o lungă scrisoare adresată „pământenilor”, pe care a postat-o pe contul său de Facebook.

Meciul dintre Paris Saint-Germain şi Istanbul Başakşehir a fost întrerupt, din cauza unor remarci caracterizate drept rasiste ale arbitrului de rezervă Sebastian Colțescu, care îl priveau pe antrenorul secund al echipei din Turcia, camerunezul Pierre Webo. Astfel, Sebastian Colţescu i-a cerut centralului Hațegan să intervină și să-l calmeze pe Pierre Webo numindu-l „tipul negru”. Această remarcă a stârnit un adevărat scandal la nivel mondial, Sebastian Colțescu fiind acuzat de rasism.

Kamara, i-a luat apărarea lui Sebastian Colțescu arătând că problema cu politically correct duce în cealaltă extremă.

„Scrisoare deschisă către pământeni… Bună să vă fie inima, Numele meu e Kamara și sunt de 16 ani, component al trupei ALB NEGRU. Oare am voie să mai spun așa? Odată cu «Timpul», am învățat să nu mai reactionez la cald. Cumva am stat o zi în plus să analizez bine situația. Dragi pământeni, sper că nu este o jignire că vă spun așa. Pesemne că trăim într-o Galaxie și unii s-ar simți jigniți că sunt numiți «Pământeni» și nu «Galaxieni». Cred că toată problema asta cu politically corect (politic corect…suna ca naiba oricum) se duce în cealaltă extreme”, a scris Kamara, conform publicației Rețete și vedete.

Kamara explică ce înseamnă „negru”

La fel ca și alți susținători ai arbitrului Colțescu, Kamara a arătat că este vorba despre o confuzie între „negru” din limba română și „negro” care este o expresie cu tentă rasistă.

„Black în limba română înseamnă Negru, cel puțin așa era la ultima verificare. Sebastian Colțescu, Omul cel mai pus la COLȚ în momentul de fața a folosit cuvântul «Negru» la un meci de Fotbal din Champions League. Sebastian Colțescu a fost cel mult Nepoliticos și Nesăbuit spunând „Ăla”, dar nicicum nu cred că a fost Rasist. Bine, nu știu ce a fost în sufletul lui, dar faptele confirmă spusele mele. Nu a spus «Negro», care în spaniolă e o înjurătură, a spus «Negru», care în engleză se traduce Black”, a mai scris Kamara, după cum relatează Rețete și Vedete.

Artistul a mai relatat o întâmplare a cărui erou a fost, dintr-o călătorie în Africa, când era numit, de copii, „Tubabu” – om alb

„Ca o mică poveste, când am ajuns în Africa, copiii îmi spuneau pe strada: «Tubabu», adică «Om Alb», și fugeau. Dar nu erau rasiști. Erau doar mirați să mă vadă. Și culmea, nu sunt nici Alb și nici Negru. Am voie să zic ALB NEGRU? Să ne întelegem din capul locului, cănd am ales numele trupei, ideea noastra a fost să unim Alb cu Negru. Să fie o simbioză. Sunt prieten cu Andrei de 18 ani și am ales acest nume în mod conștient și asumat pentru a spune ca Nimic nu ne desparte și că suntem egali, chiar dacă suntem diferiți”, a mai scris Kamara.