Alegeri în SUA. Kamala Harris îl provoacă la o nouă confruntare pe Donald Trump. A propus și data

Kamala Harris a fost de acord cu o a doua dezbatere cu fostul președinte republican Donald Trump. Confruntarea ar vrea să fie cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din SUA.

Democrată Kamala Harris l-a provocat sâmbătă pe oponentul său republican Donald Trump să participe la o nouă dezbatere televizată, care să fie organizată de CNN pe 23 octombrie, înainte cu câteva zile înainte de alegerile prezidenţiale din SUA.

Echipa de campanie a democratei a anunțat că „vicepreşedinta Kamala Harris este gata să-l înfrunte din nou pe Donald Trump. Cum era de așteptat, Kamala Harris a acceptat invitaţia din partea CNN de a participa la o dezbatere pe 23 octombrie, a mai anunțat echipa de campanie a democratei.

Ca dovadă, sâmbătă, Kamala Harris a postat pe X că „va accepta cu plăcere o a doua dezbatere prezidențială” și speră că Trump „i se va alătura”.

I will gladly accept a second presidential debate on October 23.

I hope @realDonaldTrump will join me. https://t.co/Trb8HUBsDh

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 21, 2024