Familia Trump își creează propria criptomonedă

„Make Finance Great Again”, pare să fie noua deviză a familiei Trump, care își creează propria criptomonedă și se aliază cu Silicon Valley.

Vor să facă un fel de „make finance great again”, după MAGA, sloganul electoral și campania Make America Great Again. Fiii lui Donald Trump, Don Jr. și Eric, bineînțeles cu amprenta tatălui lor, sunt pe cale să lanseze o nouă platformă de criptomonede, care se va numi „World Liberty Financial”, și va permite utilizatorilor să efectueze chiar și tranzacții mari fără ca o bancă să intervină și să extragă comisioane (și cu un nivel foarte scăzut de trasabilitate fiscală, trebuie adăugat).

Câteva concepte familiare fanilor bitcoin, de exemplu, dar pe care familia Trump are acum ambiția să le implementeze la scară largă. Nu este sigur că această uniune între Trumpism și finanțele descentralizate, DeFi, este un vestitor al unor evoluții pozitive.

Într-un livestream pe X (platforma lui Elon Musk, mare făuritor de criptocurrencies și unul dintre finanțatorii campaniei lui Trump, care a primit în jurul său un Fond de antreprendori din domeniul tehnologiei de la Silicon Valley - dar vom reveni curând), Eric Trump a explicat că "sarcina noastră este să facem [conceptul de finanțare descentralizată] să fie pe înțelesul tuturor.

Trebuie să-l facem să devină intuitiv, ușor de utilizat, și o vom face". Trump a intervenit direct în transmisiunea în direct: "Eu cred în acest proiect, chestia asta are posibilitatea să fie cu adevărat ceva special".

Trump: „Americanul mediu, zdrobit de marile bănci și de elitele financiare”

În august, fostul președinte scria pe rețeaua sa de socializare Truth că "de prea mult timp americanul mediu a fost zdrobit de marile bănci și de elitele financiare. Este timpul să luăm atitudine, toți împreună". Criptomonedele și blockchain-ul pe care se bazează ca unul dintre miturile revoltei național-populiste împotriva establishment-ului, lucru care în Italia a plăcut atât de mult familiei de antreprenori Casaleggio și Mișcării 5 Stele (M5S), și pe care Trump îl realizează acum, dar prin alte mijloace.

Consiliul de administrație al "World Liberty Financial" va fi format, de asemenea, din vechi investitori cripto, precum Chase Herro și Zak Folkman, și Steve Witkoff, un dezvoltator imobiliar și vechi prieten al lui Trump. Dar datorită documentelor depuse la Comisia Electorală Federală din SUA, pe care le-am putut citi, știm că, în general, întreaga campanie Trump - Make America Great Again Inc. - a primit bani nu numai de la Musk, ci și criptomonede de la gemenii miliardari Cameron și Tyler Winklevoss, care conduc firma de criptomonede Gemini: aproximativ 3,5 milioane de dolari în Bitcoin pe 19 iulie, a doua zi după ce Trump a vorbit la Convenția de la Milwaukee.

Rolul fraților Winkelvosses și al lui Musk

Frații Winkelvosses au contribuit și cu bani la America PAC, grupul susținut de investitori în tehnologie, pe care Musk i-a ajutat să se lanseze în 2024 (Trump se lăudase că Musk îi dădea 45 de milioane de dolari pe lună; Musk a spus că contribuția sa este "la un nivel mult mai scăzut"). Un alt co-fondator al unei burse de criptomonede, Jesse Powell, șeful Kraken, și venture capitaliștii Marc Andreessen și Ben Horowitz (care au creat a16z), care au investit miliarde de dolari în startup-uri pentru criptografie, l-au susținut și i-au virat bani lui Trump.

Pe scurt, faptul că familia Trump se lansează în acest mare proiect de criptomonede este consecința firească a faptului că acestea aproape că devin un atuu republican în campanie, iar aripa "libertariană" a vechiului GOP este acum un fel de "cyberlibertarianism" extrem de agresiv ideologizat.

Potrivit multora, adevăratul lider al "fraților tehnologiei" nu este Elon Musk, ci Peter Thiel. Partenerul istoric al lui Zuckerberg la Facebook, cofondator al PayPal, averea lui Thiel s-a dublat cel puțin în timpul președinției lui Trump. Palantir - o companie de software extrem de controversată, acuzată în diverse moduri că extrage date de la americani și le profilează - a reușit să obțină un contract de la Pentagon.

Printre ceilalți donatori ai MAGA Inc. se numără Jacob Halberg, principalul analist al componiei Palantir, și Trish Duggan, o bogată finanțatoare a Scientology și prietenă a fraților din industria tehnologiei.

Trump se aliază cu Silicon Valley

Candidatul la vicepreședinție al lui Trump, J. D. Vance, a călătorit în Silicon Valley și la Bay Area, participând la o cină la casa CEO-ului BitGo, Mike Belshe, câte 100 de persoane plătind fiecare între 3.300 de dolari pe fel de mâncare și o masă rotundă de 25.000 de dolari. În 2021, Trump definea bitcoin o "fraudă împotriva dolarului".

Cu câteva săptămâni în urmă, vorbind la conferința fanilor bitcoin de la Nashville, Trump a promis: "Statele Unite vor deveni capitala cripto a planetei". După discursul său, Tyler Winklevoss a dat buzna pe X (regatul cyberlibertarienilor) și a glumit că Donald Trump fusese "orange-pilled", imitând Matrix, fusese "îndoctrinat" sau văzuse în sfârșit realitatea "reală" din spatele aparențelor.

(Articol: Jacopo Iacoboni, La Stampa; Traducerea: Oana Avram, RADOR RADIO ROMÂNIA)