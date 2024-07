International Kamala Harris primește sprijinul principalilor donatori democrați ai lui Joe Biden







Cei mai importanți donatori democrați au contribuit în ultimele săptămâni la încheierea campaniei de realegere a lui Joe Biden. Aceștia i-au cerut în public și în privat să se retragă. Mai mult, ei l-au amenințat că își vor retrage fondurile. În orele care au urmat retragerii lui Biden din campanie, unii dintre cei mai cunoscuți susținători ai partidului s-au aruncat imediat în spatele actualului președinte al democraților Kamala Harris. Alții nu au făcut-o.

Kamala Harris este „persoana potrivită la momentul potrivit”. Ea este bine poziționată în cursa electorală împotriva lui Donald Trump, potrivit lui Reid Hoffman, miliardarul în tehnologie care a co-fondat LinkedIn. Alexander Soros, fiul finanțatorului și filantropului George Soros, a descris-o drept „cel mai bun și mai calificat candidat pe care îl avem”.

Miliardarii i-au cerut lui Joe Biden să se retragă

În ultimele săptămâni, Hoffman și Soros l-au susținut vocal pe Biden. Acest lucru s-a întâmplat, cu toate că lui i-a fost cerută în repetate rânduri retragerea din cursa electorală.

Dar Reed Hastings, co-fondatorul Netflix și megadonatorul democrat, a fost printre cei care l-au îndemnat pe președinte să se retragă. Duminică, el a spus doar că delegații partidului „trebuie să aleagă un câștigător din statele în curs de schimbare”.

Vinod Khosla, antreprenor și investitor, a mers mai departe. „Vreau un proces deschis la convenție și nu o încoronare. Cheia este în continuare la cine îl poate învinge cel mai bine pe Trump, mai presus de toate celelalte priorități”, a scris el pe X, fostul Twitter.

John Morgan, un avocat din Florida și donator al lui Biden, a declarat că nu va strânge fonduri pentru campania candidatei Kamala Harris.

„Dacă Trump ar putea alege pe cineva împotriva căruia să candideze, cred că ar alege-o pe ea”, a spus Morgan.

În cercul restrâns al lui Biden, există o furie clară față de finanțatorii care s-au întors împotriva lui. Ron Klain, un consilier de încredere al președintelui, care i-a fost șef de cabinet la Casa Albă, a scris duminică că „donatorii și aleșii” l-au „îndepărtat pe singurul candidat care l-a învins vreodată pe Trump”.

Stephen Cozen, un donator democrat veteran și susținător al lui Biden, a declarat că o susține „100%” pe Kamala Harris. Mai mult, el a adăugat că persoana ce candidează trebuie decisă de partid, nu de „unii donatori de profil înalt, care pot avea sau nu intenții bune sau rele”.

Într-un interviu acordat cotidianului The Guardian, Cozen a respins apelurile pentru alegeri primare deschise.

Kamala Harris are o șansă pentru a câștiga alegerile în fața lui Trump

„Este un vis utopic pe care unii oameni îl pot avea. Dar este nerealist. Realitatea este că, dacă mâine începem să ne coalizăm în jurul Kamalei Harris, iar ea alege o persoană foarte bună pentru a-i fi contracandidat, iar banii încep să vină din nou și începem să lansăm câteva atacuri bune la adresa lui Trump și a lui Magas și a Proiectului 2025, vom câștiga. Nu există nicio îndoială că vom câștiga”, a spus el.

Pe măsură ce Kamala Harris și-a început candidatura la președinție, a primit un impuls timpuriu din partea a două forțe-cheie în strângerea de fonduri pentru democrați. Emily's List a lăudat-o pe vicepreședintă ca fiind „o susținătoare neobosită a celor mai fundamentale libertăți ale noastre, inclusiv dreptul la avort și dreptul de vot”. Mai mult, Way to Win a declarat că va „face tot posibilul” pentru a o sprijini.

„Președintele Biden a analizat toate datele și a susținut-o pe Kamala Harris. Acest lucru înseamnă că face un plan bazat pe date reale. Aceasta ne arată că există o cale de a recrea coaliția anti-Maga și de a câștiga. Așa că acum este treaba fiecăruia să lucreze pe această cale”, a declarat Tory Gavito, președintele Way to Win, pentru The Guardian.

Retragerea lui Biden a adus mai mulți ani pentru Kamala Harris

Ieșirea lui Biden pare să fi provocat o avalanșă de bani de la donatorii mai mici. Într-o declarație de luni dimineață, Lauren Hitt, purtătoare de cuvânt a campaniei, a declarat că aceasta a primit 49,6 milioane de dolari în donații de la nivel local de când președintele a susținut-o pe Kamala Harris la președinție. Duminică a fost cea mai mare zi de strângere de fonduri a partidului din ciclul 2024 până în prezent, conform theguardian.com.

Campania lui Biden s-a regenerat rapid. Și-a schimbat numele în Harris for President într-o declarație depusă la Comisia Electorală Federală. Cei care au încercat să obțină sprijin pentru candidatura vicepreședintelui au afirmat că au fost inundați cu mesaje de la potențiali donatori.

„Telefonul meu a luat-o razna. Nici măcar nu pot ține pasul”, a declarat Alexandra Acker-Lyons, un donator și consilier democrat. Aceasta a spus că totul se referă la „entuziasmul copleșitor pentru Kamala”.

Aliații lui Harris încearcă să consolideze finanțele necesare pentru a alimenta campania sa pentru președinție. Susținătorii acesteia l-au lăudat, de asemenea, pe Biden și acordul său de a renunța la aceasta.

„Sunt mândru de el. Sunt trist. Avea mai mult să ne ofere”, a spus Cozen.