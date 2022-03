Jurnalistă rusă, ucisă în timpul bombardamentelor din Kiev. Oksana Baulina critica în termeni duri guvernul de la Moscova

Soldații ruși au ucis o jurnalistă prin venele căreia curgea același sânge

Jurnalista rusă Oksana Baulina a murit în timpul unui bombardament din capitala Kiev, în timp ce filma consecințele războiului declanșat de președintele Vladimir Putin. Reportera și-a pierdut viața alături de un alt civil, în timp ce două persoane care o însoțeau au fost rănite și spitalizate.

Oksana Baulina și-a început cariera lucrând la reviste de lifestyle, printre care Time Out Moscow și In Style, dar după un deceniu a trecut la o activitate mai politică, devenind producător pentru Fundația Anticorupție, potrivit The Guardian.

Ea a fost închisă pentru scurt timp după ce poliția rusă a luat cu asalt sediul Fundației independente Anticorupție, unde coordona o transmisiune în direct de la un miting național. După ce guvernul rus a clasificat organizația ca fiind extremistă, a fost nevoită să părăsească țara, continuându-și activitatea de reporter pentru Insider, specializată în investigații, verificarea faptelor și analiză politică, și Coda Story, care investighează autoritarismul.

Reporteri dați dispăruți în timpul războiului din Ucraina

Într-un articol care relatează decesul ei, reprezentanții publicației cu sediul în Rusia The Insider au transmis că „își exprimă cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor Oksanei”.

„Vom continua să acoperim războiul din Ucraina, inclusiv crimele de război ale Rusiei, cum ar fi bombardarea nediscriminatorie a zonelor rezidențiale, care se soldează cu moartea civililor și a jurnaliștilor”, a transmis publicația.

Există îngrijorări tot mai mari cu privire la pericolele cu care se confruntă jurnaliștii ucraineni care acoperă subiectul războiului purtat de Rusia în țara lor. Despre fotoreporterul Maks Levin nu s-a mai aflat absolut nimic după data de 13 martie.

Comitetul pentru protecția jurnaliștilor a transmis că alți doi jurnaliști, Oleh Baturyn și Viktoria Roshchina, au fost dați dispăruți anterior, dar între timp au fost eliberați de răpitorii lor, care se presupune că aparțin forțelor armate ruse.

Organizația Reporteri fără frontiere (RSF) a declarat că țintirea jurnaliștilor este o crimă de război și a adăugat că alți trei jurnaliști au fost răpiți de la invazie.