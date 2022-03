Jurnalista care a protestat împotriva războiului din Ucraina povestește cum se desfășoară propaganda în Rusia

Luni, Ovsyannikova a protestat împotriva operațiunii lui Putin în Ucraina – și nu oriunde, ci în direct în timpul știrilor de seară din studioul Channel One. Postul de stat este unul dintre cele mai vizionate din țară. Ovsyannikova este redactor la post din 2003. Într-un interviu pentru Der Spiegel, ea vorbește despre munca ei pentru aparatul de propagandă de stat, anii de minciuni, suprimarea – și temerile ei cu privire la ceea ce va urma.

Simt foarte mult stres și asta nu va dispărea. Viața mea s-a schimbat pentru totdeauna și abia încep să realizez asta. Nu mă pot întoarce la vechea mea viață. Sunt foarte îngrijorată pentru copiii mei, fiul meu, care are 17 ani, și fiica mea, care are 11 ani. Iau calmante. S-ar putea întâmpla orice – un accident de mașină, orice vor ei. Sunt conștientă de asta. Dar aceasta este poziția mea de cetățean: cu ce avem de-a face aici este război.

Protestul împotriva războiului din Ucraina

Am auzit că reprezentanți de rang înalt ai conducerii au cerut să se inițieze urmărirea penală împotriva mea. În acest moment, mi s-a aplicat o amendă de 30.000 de ruble. Dacă nu aș fi avut copii de care să am grijă, cu siguranță aș fi primit 15 zile de detenție și aș fi stat într-o celulă ca mulți alții. Nu știu cum se va dezvolta asta.

Nemulțumirea mea a crescut în toți acești ani. Șuruburile s-au strâns treptat din ce în ce mai mult: în primul rând, nu mai puteam alege liber guvernatorii (liderii diferitelor regiuni ale Rusiei, similar guvernatorilor din Germania sau Statele Unite), așa cum era odinioară. Au urmat apoi toate evenimentele din Ucraina din 2014, instabilitatea, proclamarea „Republicilor Populare Donețk și Lugansk” și otrăvirea lui Alexei Navalny. În același timp, autoritățile au început să închidă sau să blocheze mass-media independentă.

Începutul războiului împotriva Ucrainei a fost punctul maxim pentru mine. Nimeni – nici eu, nici prietenii sau familia mea – nu se aștepta. Acesta este un război împotriva unei națiuni! Nicio persoană sănătoasă nu poate accepta asta. Tatăl meu este ucrainean, mama mea este rusoaică. Este adevărat că m-am născut în Odesa pe vremea sovietică. Când aveam un an, am plecat în Rusia și de atunci locuiesc aici. Tatăl meu a murit la Odesa, mormântul lui este acolo. Mai am rude, o mătușă, veri, dar am puține contacte cu ei. Pentru mine, protestul a fost în primul rând o acțiune pacifistă – este în interesul Rusiei și al lumii să pună capăt acestui război cât mai curând posibil. Am vrut să arăt că și rușii sunt împotriva acestui război, de care mulți oameni din Occident nu își dau seama. Majoritatea oamenilor inteligenți și educați de aici se opun războiului.

Cum a apărut ideea protestului

Protestul a fost doar ideea mea. Văd acum că se răspândesc toate versiunile posibile, că toate forțele propagandei sunt îndreptate împotriva mea pentru a mă calomnia. Nu am spus nimănui din familia mea, nici prietenilor sau colegilor mei despre planul meu. Nimeni nu știa despre asta – altfel probabil ar fi mers prost. Câțiva știau că sunt împotriva războiului, dar nimic mai mult.

Mi-am început ziua de lucru ca de obicei, urmărind în studio unde erau exact, cum se mișcau, unde puteam sta. Mi-a fost foarte teamă că, până la urmă, totul va fi degeaba dacă nimeni nu mă va vedea. Apoi am fugit repede în cabina mea, trecând pe lângă polițistul care este mereu de serviciu cu noi și veghează. Până atunci, nu mai putea face nimic – derulasem afișul în mâini și stăteam în spatele prezentatorului. După aceea, m-am întors repede la birou și am așteptat. Apoi șefii mei au venit la mine, toți întrebând: „Tu ai fost?” Nimeni nu a vrut cu adevărat să creadă. După aceea, au început lungi conversații și au venit polițiștii. A durat ore întregi.

Multă vreme, oficialii nu au vrut să creadă că am decis de una singură să protestez. M-au tot întrebat dacă eram în contact cu Occidentul și cine m-a influențat. Dar mi-am exprimat doar punctul de vedere ca cetățean. Am cerut un avocat de 20 de ori. Întotdeauna spuneau: „Poți suna după unul într-un minut”, dar nu aveam voie. De asemenea, nu aveam voie să iau legătura cu familia mea. M-au dus la o instanță, dar nu am avut avocat, până când unul dintre avocații care mă căutase toată noaptea și toată ziua m-a găsit în sfârșit.

Înțeleg că fiecare țară luptă pentru interesele sale – suntem într-un război informațional. Dar la noi, propaganda de stat luase deja forme groaznice chiar înainte de războiul din Ucraina. Acum că războiul a început, este imposibil de suportat propaganda. Când am început jurnalismul în urmă cu 25 de ani, am vrut să lupt pentru dreptate, pentru bine și să nu mă implic în asemenea înșelăciuni ale oamenilor.

În general, cred că adevărul este de obicei undeva la mijloc – trebuie să te uiți la toate sursele, rusă, ucraineană și internațională. În munca mea, am văzut întreaga imagine – refugiații ucraineni care se află acum în Polonia și în alte părți ale lumii. Am văzut ucrainenii care au pierdut totul din cauza războiului, casele lor sunt distruse, mulți sunt răniți sau morți. Filmările de la agențiile internaționale au fost în flux pe ecranele noastre. Dar nu am afișat acele imagini pe Channel One. Nici măcar a morților noștri.

Propaganda din Rusia

Majoritatea oamenilor care lucrează pentru televiziunea de stat înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Ei știu prea bine că fac ceva greșit. Nu este vorba că ar fi propagandiști convinși. Ei se luptă între muncă și propria lor busolă morală. Ei știu că Channel One minte, că multe dintre canalele de stat mint. În cea mai mare parte, pur și simplu nu există o raportare obiectivă. Dar colegii trebuie să-și hrănească familiile și știu că nu își vor găsi un alt loc de muncă în climatul politic actual.

Desigur, există linii directoare de la Kremlin despre ceea ce poți și ce nu poți spune. Totul este clar reglementat. Instrucțiunile sunt transmise de la conducerea difuzării către angajații normali. Mulți oameni inteligenți și competenți au fost alungați. Ei sunt viitorul nostru. Pentru țara noastră, asta înseamnă că se va scufunda în întuneric.

Acum, viața mea va fi total diferită. Nu știu ce se va întâmpla. Cine știe pe vreme de război? Nimeni nu mai poate planifica nimic, oricum. Războiul a distrus toate planurile și provoacă atât de multă suferință, mai ales în Ucraina. Mă bucur să citesc acum că, rând pe rând, alți colegi de la radiodifuzorii de stat renunță la posturile lor, a povestit Ovsyannikova celor de la Der Spiegel.