Mesaj cutremurător! Jurnalista protestatară de la televiziunea din Rusia: „Nu regret nimic. Chiar dacă risc până la 10 ani de închisoare”

În emisiunea Vremya, în spatele gazdei Ekaterina Andreeva, a apărut ea cu un afiș în care arăta că este anti-război. Potrivit informațiilor, aceasta este redactorul Marina Ovsyannikova, care în prezent este arestată. Aceasta a întrerupt principalul buletin de știri al postului de televiziune și a apărut cu o pancartă prin intermediul căreia condamnă public invadarea Ucrainei de armata rusă.

Surse declară că oficialii ruși au decis să introducă acuzații de crimă, nu doar o contravenție, împotriva jurnalistei Marina Ovsyannikova, aducând întreaga forță a noii legi împotriva ei (dezinformarea publică, nu doar discreditarea armatei), şi riscă până la 15 ani de închisoare. Alte surse spun că jurnalista va primi în jur de 10 ani de închisoare pentru gestul său extrem de curajos.

Before appearing on air, she recorded a video asking to apologize for participating in propaganda and demanding an end to the war pic.twitter.com/xHPRd4FkCf — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 14, 2022

Reamintim că Marina Ovsyannikova a intrat în platoul televiziunii, în timp ce erau prezentate știrile cu mesajul:

Opriți războiul. Nu războiului. Ea ținea în mână o pancartă pe care era scris mesajul: „Nu războiului. Opriți războiul! Nu credeți în propagandă. Aici sunteți mințiți”.

Jurnalista a înregistrat și un mesaj mai detaliat, care a fost publicat imediat după ce a fost arestată:

Ce se întâmplă acum în Ucraina e o crimă, spune jurnalista, Și Rusia este agresorul. Și responsabilitatea pentru această agresiune stă pe conștiința unui singur om: Vladimir Putin, a transmis Marina Ovsyannikova într-un video publicat pe social media

Tatăl meu e ucrainean. Mama e rusoaică. Și nu au fost niciodată inamici. Colierul pe care îl am la gât e un simbol al faptului că Rusia trebuie să oprească imediat războiul fratricid. Și că popoarele noastre surori o să mai poată face pace. Din păcate, mi-am petrecut ultimii ani lucrând pentru Canalul 1, făcând propaganda Kremlinului, și îmi este foarte rușine de asta. Rușine că am permis minciunilor să iasă din televizor. Rușine că am permis zombificarea poporului rus. Am tăcut în 2014, când au început toate astea. Nu am protestat când Kremlinul l-a otrăvit pe Navalnîi. Am urmărit tăcuți acest regim inuman la lucru. E în puterea noastră să oprim această demență. Nu vă fie frică! Ieșiți la protest! Nu pot să ne închidă pe toți!

Într-un alt mesaj pe Twitter a scris: Nu știu ce se va întâmpla cu mine. Avocatul meu mi-a spus că s-ar putea să risc închisoare de la 5 la 10 ani, conform codului penal. Nu regret nimic. Nu regret ce am făcut. Oricare ar fi consecințele, le voi purta ca pe o onoare.

Zelenski a lăudat-o pe Ovsyannikova, într-un discurs video de marți dimineață

Preşedintele Zelenski a transmis într-un mesaj video: „Sunt recunoscător acelor ruși care nu încetează să încerce să transmită adevărul… Și personal femeii care a intrat în studioul Channel One cu un afiș împotriva războiului”.

In a new video address, Zelensky personally thanks Channel One editor Marina Ovsyannikova for her anti-war protest on Russian state TV last night. Ovsyannikova hasn’t been heard from in the 12 hours since she was arrested; lawyers can’t find her. pic.twitter.com/TpvtjH6lKK — Felix Light (@felix_light) March 15, 2022

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a calificat protestul drept „huliganism” și a spus că incidentul va fi tratat de forțele de ordine și de Channel One.