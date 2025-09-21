Jurnalista Georgeta Petrovici a ajuns martor în dosarul lui Călin Georgescu. Am fost convocată telefonic

Jurnalista Georgeta Petrovici a avut parte de o surpriză uriașă, una dintre cele mai neașteptate experiențe din viață. Timișoreanca a fost citată în dosarul Călin Georgescu. Și a fost convocată telefonic de procurori. Un episod mai puțin obișnuit, despre care Georgeta a vorbit pentru retetesivedete.ro.

„Am fost convocată telefonic. Un polițist de la Parchetul General, implicat în ancheta din dosarul respectiv, m-a sunat și mi-a spus că se solicită audierea mea ca martor. A fost un șoc total, nu știam să fi greșit ceva. Asta s-a întâmplat pe la mijlocul lunii august.

Am încercat să obțin lămuriri și am înțeles că avea legătură cu o întâlnire a mea cu judecătoarea Adriana Stoicescu, cu care, de altfel, m-am văzut de multe ori în ultimele luni. Ne cunoșteam de mulți ani, am colaborat la multe articole. Reluasem legătura anul acesta. E un om integru, un om care îmi place.

Am agreat o dată la care puteam face deplasarea în București în vederea audierii mele în dosar: 22 august. Ulterior am primit și un mesaj text cu coordonatele – confirmarea datei, orei și a dosarului în care eram solicitată”, a povestit jurnalista.

De la Timișoara la București a venit pe propria-i cheltuială. Urmează ca banii dați pentru transport să-i fie decontați. „Da, însă cheltuielile de transport îmi vor fi decontate. După efectuarea deplasării, am transmis documentele aferente, iar plata urmează să se opereze în termenul legal. Este o procedură standard, așa am înțeles.

De altfel, mi se pare firesc ca aceste cheltuieli să fie suportate de cei care au solicitat prezența mea acolo, având în vedere că locuiesc „fără forme legale” – așa cum, ridicol, a devenit informație publică conform mențiunii din rechizitoriu. Lucru pe care nici acum nu pot înțelege de ce avea relevanță să fie făcut public. Locuiesc în casa mamei mele, acolo unde am copilărit și unde am trăit cea mai mare parte din viața mea”.

Contactul cu procurorii, în timpul audierilor, a lăsat urme, după cum povestește Petrovici. „Audierea a fost grea. A lăsat sechele. Cred că aș putea spune chiar sinistră, în anumite momente. Îmi amintesc că avocata uneia dintre părți – avocații părților din dosar, conform procedurii, sunt invitați să participe la audierea martorilor – a avut o abordare total deplasată.

Ridicase tonul și era acuzatoare. Nu am înțeles de ce. Îmi amintesc că primul impuls a fost să mă port, la rându-mi, ca o țață, efectiv, pentru a răspunde cu aceeași monedă.

Audierea a fost coordonată de unul dintre procurorii de caz, participând alături de grefieră și un polițist implicat în dosar”, a afirmat jurnalista.

Care a continuat: „Am plecat de acolo năucită. Aveam senzația că am stat o zi întreagă, eram epuizată psihic. Știu că, după ce am ieșit din Parchet, m-am așezat pe o bancă și am avut nevoie de foarte mult timp să îmi revin. Tremuram. Am crezut că va fi o întrevedere formală, nu mi-am imaginat că un astfel de moment mă poate afecta așa.

La audieri, juri pe Biblie că spui adevărul. Am fost întrebată despre relația mea cu Adriana Stoicescu și despre întâlnirea noastră din cafenea, din data de 14 februarie. Le-am spus lucruri pe care chiar și ea nu le-a ascuns niciodată față de nimeni. Eram doar două fete ieșite să bea o cafea și care nu se văzuseră de mult. Vorbeam de toate: de analize medicale, de sport, de Călin Georgescu – doar era subiectul zilelor acelora. În fine, eram într-o cafenea, nu eram ascunse”.