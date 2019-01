Jurnalist ACUZAT de ȘANTAJ într-un dosar FABRICAT de DNA Târgu Mureș, ACHITAT de VICEPREȘEDINTELE Tribunalului Mureș

Jurnalistul Julien Tănasă, acuzat de șantaj într-un dosar instrumentat de procurorul DNA Târgu Mureș, Aurelian Ardelean, fost coleg de studii cu Laura Codruța Kovesi, a fost achitat de judecătoarea Teodora Albu, vicepreședintele Tribunalului Mureș.





Procurorii DNA – Serviciul teritorial Târgu Mureş l-au acuzat pe jurnalistul Julien Tănasă de şantaj, după ce i-ar fi cerut unui candidat la Primărie – denunţător în cauză – suma de 3.500 de euro pentru a-l ajuta să câştige alegerile. Jurnalistul declara la vremea respectivă următoarele: „Nu a fost flagrant. Au venit la localul unde avea loc intalnirea mea cu denuntatorul si cand am plecat, au venit la masina mea si m-au rugat sa-i urmez la sediu, pentru ca exista o plangere impotriva mea. Nu aveam banii asupra mea, caci eram cu secretara care facuse factura si chitanta pentru banii primiti cash. Atentie: denuntatorul nu voia sa faca plata prin banca! Atunci nu am inteles de ce, dar apoi am realizat ca asa era scenariul. Doar ca eu nu ma atinsesem de bani, ci ma grabeam sa plec, ca aveam alta intalnire programata. Nici nu am fost atent la discutii, caci secretara mea ii explica denuntatorului cum e cu noua procedura, cu mandatarul financiar (n.r. conform Legii nr. 114/2015 privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003)... Si asta a fost tot”.

Iată decizia Tribunalui Mureș:

”Respinge ca nefondata actiunea civila formulata de partea civila M. C. In temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat in cauza raman in sarcina acestuia, inclusiv cele ocazionate de efectuarea urmaririi penale. In temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedura penala onorariile aparatorilor desemnati din oficiu a acorda asistenta juridica in cursul urmaririi penale, al camerei preliminare si al cercetarii judecatoresti se platesc din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei in contul Baroului Mures. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 10 ianuarie 2019”.

