Jurnal de călătorie. AVENTURILE LUI BIMBO, pokeristul profesionist care cunoaște Marrakechul mai bine ca Bucureștiul

Pe Bimbo l-am cunoscut dintr-o întâmplare, astă- vară la mare, printr- un prieten comun. Aveam deja toate aranjamentele făcute pentru călătoria la Marrakech, așa că ne-am întâlnit la momentul potrivit.





Fost jucător de rugby la UV Timișoara, Bimbo cum îi spun prietenii, are un zâmbet larg și strălucitor care ți-l face simpatic din prima. După care începe să-ți spună o mulțime de povești. Multe dintre ele sunt de povestit, dar nu acum, pentru că în jurnalul acesta de călătorie mă ocup de Marrakech. Unele par fantastice, dar zilele astea am avut ocazia să-l văd la „lucru”, așa că-l cred.

Cum a ajuns Bimbo în Marrakech?

Este jucător profesionist de poker, a avut un contract cu un cazinou din Tanger, apoi cu unul din Marrakech, la cel mai înalt nivel, la cazinoul care aparține de hotelul La Mamounia. Un hotel de lux care a găzduit numeroase personalități, de la Winston Churchill, care picta din balcon faimoasele apusuri de soare ale Marrakech- ului, la Charles de Gaulle și Charlie Chaplin. Cel mai recent vizitator a fost Orlando Bloom, cu Miranda Kerr care a luat apartamentul de 16.000 de euro pe zi. Este emblema orașului Marrakech, dar Bimbo are șanse să devină la fel de celebru.

Ce înseamnă jucător profesionist de poker, ce viață ai într- o asemenea meserie? Nu pare prea simplu. Lucrezi numai noaptea, talentul tău stă în modul în care „deschizi” masa, adică să-i faci și pe alți jucători să mizeze, să fii simpatic, dar mai ales să fii atent pentru că joci pe banii tăi. Cazinoul îți dă un apartament, mănânci tot acolo și în funcție de cât de bine te miști, poți câștiga câteva mii de euro pe lună. Sincer, mi se pare un fel de colivie aurită. Ai chef, n-ai chef, te doare ceva, o măsea, umărul sau ficatul, trebuie să fii simpatic.

Bomboane și napolitane pentru copii

Aici cred că este cheia succesului la Bimbo, d-aia are atâția prieteni. E simpatic și zâmbitor întotdeauna. Poate fi un ghid excelent, știe o mulțime de locuri, oameni și date. Dar mai e ceva.

L-am văzut mergând la niște prieteni marocani care aveau un atelier de olărit și un magazin de mobilă făcută din lemn adus din deșert, ceva extrem de ciudat și atractiv, oameni pe care nu-i mai văzuse de câteva luni și care l-au primit cu o afecțiune nedisimulată.

Ne-am dus cu ei în sat, iar acolo Bimbo a împărțit o plasă plină cu bomboane și napolitane copiilor. Inițial, când ne-a zis să ne oprim să cumpărăm bomboane, m-am simțit ciudat, dar apoi văzând sărăcia și bucuria copiilor, am înțeles. L-am văzut făcând lucrul ăsta cel puțin încă o dată, cât am stat împreună. O făcea din suflet.

Poveștile lui Bimbo legate de Marrakech sunt fascinante. Dar cel mai mult mi-a plăcut cea legată de Crăciunul pe care s-a gândit să-l petreacă în deșertul Saharei. Asta-i una din aventurile lui Bimbo în deșert.

O excursie de trei zile, două nopți. Mic dejun și cină. 1.700 de kilometri cu mașina. În prima noapte dormi într-un hotel de patru stele, patru stele africane, a doua zi dormi în corturile din deșert, plus patru ore de mers cu cămile, două ore dus-două ore întors. Foc de tabără și muzică. Cât a plătit? Nimeni nu a reușit să ghicească. A costat 72 de euro, adică 800 de dirhami marocani.

Surpriza pe care i-a făcuto prietenei lui de atunci, s-a transformat într-o surpriză și pentru el. De aici o să încerc să redau cât mai fidel povestea lui, cu cuvintele lui. A sărit de la o idee la alta, dar o să păstrez savoarea spuselor lui.

În autocar, zici că erau d-ăia pictați. Erau japonezi, suedezi, vreo patru englezi, cred că niște singaporezi, un autocar de 18 locuri plin. La început nu am vorbit, până am început să fiu așa, mai simpatic. În prima seară, în hotel, că marocanii sunt vestiți pentru locurile de filmare, plus că dacă le dai 100 de dirhami pe zi sunt mulțumiți, cât te costă să aduni 1000 de luptători. Știi că în orașul Fez s-a filmat serialul ăla brazilian, celebru? Care serial celebru? Clona…N-am auzit de el. Zi povestea cu Crăciunul!

„Hai că vine Crăciunul, ce avem de băut?”

