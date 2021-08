La două zile după identificarea fostului judecător Nicolae Ceaus, avocatului său i s-a permis să poarte o discuție cu acesta, în prezența unui ofițer al Serviciului de Securitate din Ucraina. Starea de sănătate a judecătorului este precară, potrivit relatărilor avocatului.

„Am reușit să îl găsesc pe Nicolae Ceaus, să-l văd și să discutăm. Unde și cum – nu vă pot spune. Am discutat, mi-a povestit tot despre cele întâmplate. Nimeni nu m-a întrerupt și nu m-a grăbit, am vorbit aproape 2 ore. Însă, în prezența unui angajat al Serviciului de Securitate. Din câte am înțeles și celor de la Serviciu le-a spus aceleași informații”, a declarat avocatul lui Ceaus presei internaționale.

Potrivit ultimelor informații difuzate în presă, Nicolae Ceaus s-ar afla, în prezent, pe teritoriul unei baze militare din Ucraina.

Cum se simte magistratul Nicolae Ceaus. „Arăta jalnic”

Avocatul fostului judecător a oferit detalii despre condiția clientului său. Pe corp, acesta prezintă răni și zgârieturi.

„Arăta jalnic și obosit. Este examinat de medici, i se i-au analize. Pe corp are niște răni, zgârâieturi, dar viața se află înafara oricărui pericol. Starea lui Ceaus nu este bună, cred că psihologii ar trebui să lucreze cu el. Până când are nevoie de odihnă și îngrijiri medicale.

Scenariul acestei istorii poate fi vândut la Hollywood cu zeci de milioane de dolari. Să inventezi așa ceva este imposibil”, a declarat avocatul, punctând că își propune să-l mai viziteze pe Nicolae Ceaus.

Nicolae Ceaus, forțat să posteze clipuri în care să susțină că nu a fost răpit

Potrivit acestuia, magistratul i-a povestit despre cum a fost forțat să înregistreze și să posteze anumite videoclipuri pe Telegram, în care să susțină că nu a fost răpit și se simte bine.

„Americanii o salvează pe Sandu. Ceaus a apărut. Nu a fost răpit. Pur și simplu i-au pus pistolul la tâmplă”, a comentat deputatul socialist, Bogdan Țîrdea, care susține că răpirea lui Nicolae Ceaus a avut loc în urma unei înțelegeri dintre președinta Maia Sandu și liderul de stat ucrainean, Volodimir Zelenski.

Deși serviciile au negat că l-au răpit pe magistrat, Nicolae Ceaus i-a spus avocatului și pe cine suspectează de acțiunea demarată.

„Mi-a povestit că era forțat să înregistreze video-urile care apăreau pe canalul de Telegram, de unde citea de pe foaie. Mi-a spus unde se afla, pe cine a văzut și cine după părerea lui l-a răpit”, a relatat avocatul.

Serviciile din Ucraina neagă implicațiile în răpirea lui Ceaus

Amintim că fostul judecător Nicolae Ceaus a fost răpit, în luna aprilie, din capitala Republicii Moldova. În acțiunea în cauză au fost implicate 14 persoane, printre care și doi moldoveni, fără cetățenie ucraineană. Un document semnat la data de 4 mai 2021, cu numărul de înregistrare 12/1717r indică, însă, faptul că 29 de persoane, angajate în structurile de stat, au luat parte la răpirea magistratului.

Serviciul de Securitate al Ucrainei neagă implicarea și a deschis o anchetă penală cu privire la posibila răpire a lui Nicole Ceaus. Adrian Lebedinschi, membru al comisiei de anchetă, a transmis că „au prezentat organelor de urmărire penală informația, iar aceștia cercetează”.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei, documentul care este dezbătut, în prezent, în spațiul public, este unul fals, notează unimedia.