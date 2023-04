Judecătorul Clarence Thomas a primit între 270.000 și 750.000 de dolari în ultimii 17 ani de la o companie imobiliară care nu mai există, relatează Washington Post

Firma, Ginger Limited Partnership, a fost creată în 1982 de soția sa Ginni Thomas și de rudele acesteia, potrivit WaPo. Ginni, părinții ei și cei trei frați ai ei au fost parteneri în cadrul firmei, potrivit raportului.

Compania s-a dizolvat în 2006, iar registrele statului arată că o nouă firmă a fost creată în același an sub un nume similar, Ginger Holdings, LLC. Dar, de atunci, Thomas a raportat că a primit în total între 270.000 și 750.000 de dolari de la firma dispărută, au arătat înregistrările analizate de WaPo. Sumele exacte sunt necunoscute, deoarece formularele de dezvăluire a informațiilor cer doar să fie raportat un interval.

Tranzacțiile imobiliare cu o valoare mai mare de 1.000 de dolari

Aceasta nu este prima discrepanță găsită în rapoartele de dezvăluire ale lui Thomas. Investigații recente ale ProPublica au dezvăluit că Thomas nu a raportat vacanțele somptuoase primite de la mega-donatorul republican Harlan Crow și nici afacerea imobiliară din 2014 în care Thomas i-a vândut casa în care a copilărit lui Crow.

Legea federală stipulează că angajații guvernamentali, inclusiv judecătorii Curții Supreme, trebuie să dezvăluie tranzacțiile imobiliare cu o valoare mai mare de 1.000 de dolari.

Constatările au reînnoit apelurile parlamentarilor democrați de a-l pune sub acuzare pe judecătorul în vârstă de 74 de ani, dar experții în etică judiciară au declarat pentru Insider că înlăturarea lui Thomas este foarte puțin probabilă.

Revocarea unui judecător numit pe viață la Curtea Supremă necesită un proces similar cu cel de revocare a unui președinte american: O majoritate simplă a Camerei Reprezentanților trebuie să voteze pentru a-l pune sub acuzare, iar apoi două treimi din Senat trebuie să voteze pentru a-l condamna.

„O problemă pe care o avem este că singura disciplină a judecătorilor de la Curtea Supremă este forma extremă de punere sub acuzare sau destituire”, a declarat anterior pentru Insider Scott Lemieux, profesor de științe politice la Universitatea din Washington. „Clarence Thomas ar putea împușca pe cineva pe Pennsylvania Avenue și acest Senat nu l-ar demite”.

Bibliografie:

Lee, L. (2023, April 17). Justice Clarence Thomas received between $270,000 to $750,000 within the past 17 years from a real estate company that no longer exists, Washington Post reports. Business Insider. https://www.businessinsider.com/justice-clarence-thomas-received-income-from-defunct-real-estate-firm-2023-4