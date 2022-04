Judecătorii au decis! Ce se întâmplă în dosarul în care este implicată Lidia Buble. Sancţiuni drastice

Lidia Buble a avut parte de o aventură în urmă cu aproximativ un an. În noaptea dintre 14 spre 15 ianuarie 2021, cântăreața se deplasa pe străzile Capitalei fără să dețină declarație pe propria răspundere, obligatorie în contextul pandemic. A fost oprită de o patrulă de poliție, formată din doi agenți și i s-a cerut 900 de lei mită. Cazul a ajuns în atenția judecătorilor, iar acum a fost luată o decizie cu privire la evenimentele din acea seară.

Celebra artistă nu a avut asupra sa suma solicitată de cei doi polițiști, așa că a mers acasă pentru a-și lua cardul, iar apoi a mers la bancomat. În tot acest traseu a fost escortată de cei doi oameni ai legii. După ce a plătit cei 900 de lei, câte 450 de lei pentru fiecare polițist, Lidia Buble și-a sunat un prieten pentru a se sfătui cu privire la situația în care se afla. Artista nu știa că amicul ei este cercetat de DIICOT într-o problemă privind siguranța națională.

Cazul a ajuns în atenția anchetatorilor, iar polițiștii care au cerut mită trimiși în judecată. De curând, magistrații au luat o decizie radicală în acest dosar, fiind pus sechestru pe conturile agenților. În plus, cei doi polițiști sunt obligați să returneze cei 900 de lei pe care i-au primit de la Lidia Buble în seara cu pricina, notează spynews.ro.

Cei doi polițiști care au cerut mită au solicitat instanței de judecată să li se ridice controlul judiciar, cerere care a fost respinsă. Ei sunt obligați să meargă la secția de poliție să semneze, iar în cazul în care părăsesc localitatea, trebuie să anunțe organele competente.

Lidia Buble, schimbare radicală de look. A șters toate pozele de pe Instagram

În urmă cu mai bine de două săptămânii fanii celebrei cântărețe au intrat în panică. Toate fotografiile de pe pagina personală de Instagram au fost șterse, motiv pentru care s-a crezut că Lidia Buble a rămas fără cont. Totuși nu a fost așa. A vrut să se detașeze pentru o perioadă de tot ceea ce înseamnă rețelele de socializare.

După mai bine de două săptămâni de lipsă de pe rețelele de socializare, artista și-a făcut apariția la radio cu un look total schimbat. Acum este șatenă și are părul mai lung. Schimbarea radicală a fost făcută pentru că, susține Lidia Buble, nu se mai regăsea în fata blondă de dinainte.

„Nu am avut contul spart. Am făcut o cură de detoxifiere de la rețeleled sociale. Am șters tot și pentru că am făcut schimbarea asta de look. Nu mă mai regăeam în fata aceea blondă și am vrut să fac o schimbare.

Mi-a fost dor de Lidiuța de acum 10 ani. Am vrut să dau unfollow la toată lumea. Mă mai mâncau mâinile să mai intru să văd ce s-a mai postat.

Voiam să intru să fac un story și după aceea îmi dădeam seama că nu am voie să fac story. Mă simțeam foarte obosită, foarte încărcată și le-am spus celor cu care lucrez că simt nevoia sa schimb, să fac ceva”, a declarat Lidia Buble în cadrul matinalului prezentat la radio, de Mihai Morar