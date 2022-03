Lidia Buble, în stare de şoc! A fost trimisă în judecată pentru dare de mită. Posibila pedeapsă care îi dă fiori reci

Lidia Buble are probleme mari cu legea și a fost trimisă în judecată pentru dare de mită. Giugiu Saltelechi, vicepreședinte Sindicat Europol, a vorbit despre necazurile artistei și a explicat care sunt riscurile cazului Lidiei Buble.

Ce riscă Lidia Buble după ce a fost trimisă în judecată

„Vorbim de infracțiunea de dare de mită, iar în acest context persoana implicată riscă o pedeapsă a închisorii de la 2 până la 7 ani, cuantum maxim. Bineînțeles că pot fi până la urmă niște circumstanțe atenuante, în funcție de ce rezultă în cadrul judecății, și ar putea să beneficieze inclusiv de o pedeapsă a închisorii cu suspendare, însă legal ne raportăm la astfel de condiții, atât cei ce au primit mită, cât și cei care au oferit mită, ar trebui să suporte aceleași consecințe în mod egal”, a declarat vicepreședintele Sindicatului Europol la Antena Stars.

Lidia Buble riscă o pedeapsă a închisorii de la 2 până la 7 ani. Din fericire, acesta susține că vedeta ar putea beneficia și de închisoare cu suspendare. Vicepereședintele Sindicat Europol a mai precizat și că atât cei care dau mită, dar și cei care primesc, ar trebui să aibă parte de aceleași consecințe.

Tribunalul Bucuresti a analizat dosarul întocmit de procurori în cazul Lidiei Buble și a decis că poate începe judecata în acest caz. Cântăreața de muzică pop este acuzată că a dat 800 de lei mită unor polițiști din cadrul Poliției Rutiere București. În schimbul banilor, cântăreața le-a cerut să nu o pună să sunfle în aparatul etilotest.

Episodul cu darea de mită a avut loc anul trecut

Incidentul în care a fost implicată Lidia Buble s-a petrecut în urmă cu mai multă vreme. Cântăreața a fost oprită în trafic pentru un control de rutină, însă a refuzat să sufle în etilotest. Ea le-a oferit mită polițiștilor după care a povestit unui prieten ce a făcut.

„În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile nelegalităţii sesizării instanţei şi nelegalităţii actelor de urmărire penală. 2. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată competenţa, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.218/D/P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Ploieşti privind pe inculpaţii.

Ce precizări a făcut instanța

Miulescu Marius Constantin, trimis în judecată pentru infracţiunea de: – luare de mită, prev. şi ped. de art. 7 lit. «c» din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. (1) C. pen.,

Reznicsek Elena Daniela, trimisă în judecată pentru infracţiunea de: – luare de mită, prev. şi ped. de art. 7 lit. «c» din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. (1) C. pen.,

Ciupercă Laurențiu-Cristian, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de: – deţinere de droguri de risc şi mare risc pentru consum propriu, fără drept, prev. şi ped. de art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000,

Buble Lidia, trimisă în judecată pentru infracţiunea de: – dare de mită, prev şi ped. de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. „a” şi «b» C. pen.

Presură Dragoș-Ştefan, trimis în judecată pentru infracţiunea de: – instigare la dare de mită, prev şi ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. (1) C. pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Miulescu Marius Constantin, Reznicsek Elena Daniela Ciupercă Laurențiu-Cristian, Buble Lidia, Presură Dragoș-Ştefan. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare”, se arată în soluția pronunțată de judecători.