Judecătoarea Dana Gîrbovan: „Problemele reale ale Justiţiei sunt acoperite de zgomot”

Judecătoarea Dana Gîrbovan a fost unul dintre magistraţii care au răspuns invitaţiei premierului Viorica Dăncilă de a merge la sediul guvernului pentru a dialoga pe tema OUG 7. În urma discuţiilor, a făcut un pas înapoi prin abrogarea din OUG 7 a articolului prin care judecătorii puteau fi numiţi şefi de mari parchete. Ea recunoaștea atunci că tensiunea în sistemul judiciar a culminat odată cu adoptarea acestei ordonanțe și saluta intenția Guvernului de a semna un memorandum cu CSM astfel încât proiectele de acte normative propuse de către Executiv să fie transmise Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puțin cinci zile înainte de a fi adoptate. Miercuri, Dana Gârbovan a fost invitata lui Dragoş Pătraru la un dialog despre justiţia din România, din care redăm cele mai importante pasaje.

- Dragoş Pătraru: Pe cine reprezintă doamna Gîrbovan, m-a întrebat Alina Gorghiu când a fost aici?

- Dana Gîrbovan: Întrebările acestea sunt puse din start dintr-o perspectivă greşită. Asociaţiile profesionale nu sunt sindicate astfel încât să stai să numeri membrii fiecăreia, să vorbeşti de reprezentativitate. Asociaţiile profesionale nu sunt reprezentative prin definiţie. Reprezentativ este CSM, singurii membri votaţi de toţi judecătorii şi procurorii din ţară. UNJR s-a fondat în 2007, din două asociaţii locale, doi membri cu titlul individual, după care s-au alăturat şi alţi membri individuali asociaţiei noastre şi o asociaţie de judecători. Nu ne-am dorit de la început să fim o asociaţie de masă pentru că la data respectivă exista deja Asociaţia Magistraţilor din România, cea mai mare asociaţie din ţară care avea mii de membri şi o istorie, care era mai conservatoare. Noi am vrut să fim o asociaţie mai energică şi am fost primii care am vorbit şi despre statutul procurorilor şi despre lupta împotriva corupţiei, am susţinut-o când a fost nevoie, dar tot noi am fost primii care am spus stop abuzurilor. Tot noi am fost cei care am spus că în justiţie scopul nu scuză mijloacele, adică o pervertesc şi toate acestea se vor întoarce împotriva justiţiei ca un bumerang. Ceea ce vedem că se întâmplă acum. Ca atare, ca să închid concluzia: Eu sunt foarte mândră de asociaţia pe care o conduc, nu ne asumăm reprezentativitatea la nivel de sistem, nu am făcut-o niciodată.

- Dragoş Pătraru: Câţi oamenii sunt în uniunea dumneavoastră?

- Dana Gîrbovan: Sincer, vă spun că nu ştiu.Pentru noi nu a contat niciodată numărul membrilor. Mi se pare păcătos să împingi discuţia în această direcţie. Noi când susţinem un punct de vedere o facem argumentat. Cred că dacă ai o opinie contrară trebuie să vii tot cu argumente.

Mi-e greu să înţeleg multe dintre acţiunile ministrului Justiţiei

- Dragoş Pătraru: Aţi avut de-a lungul timpului multe poziţii, unele aplaudate în societate, altele mai puţin. Aţi ieşit împotriva OUG 7, după aia nu aţi mai ieşit. Cine sunt magistraţii care protestează şi cine sunt cei care nu protestează? Dumneavoastră sunteţi dintre cei care...

- Dana Gîrbovan: ...Nu protestează în maniera în care se protestează zilele acestea.

- Dragoş Pătraru: Deci nu sunteţi de acord cu ordonanţa lui Tudoreal Toader

- Dana Gîrbovan: Categoric nu sunt de acord. Şi voi relua care sunt motivele. Cel mai grav lucru e că a apărut peste noapte. Este inadmisibil să duci o ordonanţă la CSM şi, în aceeaşi zi, să o şi adopţi fără să mai aştepţi avizul. Dacă ar fi aşteptat, s-ar fi lipsit de partea a doua când au modificat-o. Mi-e foarte greu să înţeleg multe dintre acţiunile de acest gen ale ministrului justiţiei.

- Dragoş Pătraru: De ce nu duceţi mai departe protestul?

- Dana Gîrbovan: Strategia noastră a fost: ceea ce este bun păstrăm, la ceea ce are un substrat bun venim cu alternative, iar ceea ce nu este bun cerem să fie scos din lege. Revenind la ordonanţa respectivă, una din prevederile pe care noi ne-a supărat foarte tare a fost aceea ca un judecător să poată candida pentru funcţia de procuror general. Este total împotriva statului judecătorului să facă parte dintr-un parchet, fie şi ca procuror şef.

Problemele reale ale sistemului sunt acoperite de zgomot

- Dragoş Pătraru: Ce i-aţi spune, în câteva fraze, cuiva din străinătate ce se întâmplă cu justiţia din România?

- Dana Gîrbovan: Toată bătălia se poartă la nivel de imagine, iar problemele reale ale sistemului sunt acoperite de zgomot. Nu stă nimeni să vadă care au fost costurile luptei anticorupţie în România. Numărul foarte mare de achitări, protocoalele cu serviciile, toate acestea sunt trecute sub tăcere şi nu le poţi explica cuiva din afară.

- Dragoş Pătraru: Mulţi spun că e normal să fie achitări.

- Dana Gîrbovan: Dicolo de această axiomă există o problemă mult mai complexă. Orice achitare poate însemna familie distrusă, carieră distrusă… Este foarte important ca în fiecare dosar parchetul să-şi facă cu adevărat o analiză şi să vadă care a fost cauza achitării. Or, parchetul nu a făcut lucrul acesta, cel puţin la nivel de DNA.

Avem instituţii făcute praf

- Dragoş Pătraru: Haideţi să vorbim puţin despre protocoale. Cum îi explicăm unui om că protocoalele nu au fost în regulă?

- Dana Gîrbovan: Protocoalele au fost făcute împotriva justiţiei, nu au fost făcute pentru justiţie. Au fost făcute cu încălcarea legii, ăsta este cel mai grav lucru pentru că X când e cercetat are un Cod de procedură penală unde scrie ce poate face procurorul, cine ne ascultă... Or, în spatele acestei legi există un protocol secret care îţi modifică normele din procedura asta. După zece ani de anticorupţie suntem priviţi ca una dintre cele mai corupte ţări. Nu doar că nu avem o ţară curăţată, dar avem o ţară în care drepturile fundamentale au fost încălcate, cu instituţii praf, cu lipsă de încredere.

