Judecătoarea Adina Daria Lupea nu înţelege de ce întârzie soluţia în dosarul deschis după sesizarea şefului CSM, Bogdan Mateescu, care a reacţionat după magistrata a atras atenția membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în urma suspendării din funcție a judecătoarei Cristina Coarna de la Judecătoria Brăila.

„În luna februarie a acestui an am făcut cuiva o promisiune că nu voi scrie sau comenta o presupusă cercetare disciplinară dispusă împotriva mea de către președintele CSM. Legată de un comentariu al meu vizând o suspendare din funcție a unei colege, suspendare pe care am considerat-o nejustificată.

Între timp a apărut și o soluție a ÎCCJ care mi-a dat dreptate. Din februarie, IJ nu binevoiește a-mi da o soluție, deși s-au depășit cu mult cele 90 de zile în care puteam fi eventual cercetată.

Nu știu ce se așteaptă. Între timp am trimis și o solicitare despre stadiul lucrării. Mi s-a răspuns că e tot în curs de soluționare. Adică ai nevoie de 5 luni și să hotărăști dacă am săvârșit o abatere disciplinară pentru 4 fraze. Că dacă aveam o teză de doctorat plagiată, sigur aveam răspuns mai repede.

Nu vreau să mă leg de niciun eveniment în desfășurare, dar mă întreb dacă sesizarea nu aparținea președintelui CSM, era mai repede soluționată? În final, voi apela la bun-simţ și la căile legale.

Sunt eu ADL un factor căruia trebuie să îi transmită cineva ceva sau de ce nu beneficiez de termenele în care în mod normal se soluționează o astfel de sesizare? O să revin cu o nouă cerere pentru Inspecție.

Nu de alta, dar intru și eu în vacanță și nah, cum eu nu îmi bat joc de justiţiabili, am pretenția să nu își bată nici de mine cineva joc. Doar pentru că sunt Adina Lupea și am vorbit când și când!

Inspectorii judiciari sunt și ei magistrați. Nu le-aș dori să se afle în situația mea. Dacă în 5 luni nu au formulat o acuzație, mă aștept la o clasare. Dacă au formulat-o după 90 de zile, fără să fiu audiată, avem o problemă. Îmi pare rău, dar nu mi-ați lăsat altă cale!”, a dezvăluit Adina Daria Lupea într-o postare pe Facebook.

Despre acest caz, jurnaliştii de la Lumea Justiţiei susţin că o clasare „este singura soluție pe care Inspecția Judiciară o poate dispune în dosarul deschis împotriva apreciatei judecătoare Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj”.

„Un dosar ce are la baza sesizarea depusă de șeful CSM Bogdan Mateescu, zis Bobiță Matileţ, deranjat că Lupea a atras atenția asupra excesului de zel al CSM comis în momentul în care a suspendat-o din funcție pe judecătoarea Cristina Coarnă de la Judecătoria Brăila, înainte ca împotriva acesteia să fie începută măcar cercetarea disciplinară.

O poziție a Adinei Lupea confirmată ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a anulat hotărârea CSM de suspendare a Cristinei Coarnă”, arată luju.ro. Despre judecătoare puteţi afla mai multe în articolul Povestea unui procuror „semiceaușist”. Daria Lupea, amintiri din copilărie. De asemenea, ea nu se află la primele remarci legate de justiţia din România: în 2019, Adina Daria Lupea îl făcea praf pe Cristi Dănileț.

O va face în parteneriat egal cu celelalte puteri și în deplină înțelegere a competențelor proprii fiecărui profesionist al dreptului, unul în raport cu celălalt și toți în raport cu judecătorul.

Să îi dorim justiției să progreseze, să continue să fie resursă de echilibru în edificiul constituțional român. Judecătorilor care o înfăptuiesc – responsabilitate. Colegilor care contribuie la înfăptuirea ei – înțelepciune. Iar tuturor celor care apelează la ea – sinceritate. La mulți ani justiției române!”, scria recent Bogdan Mateescu pe Facebook,