Judecătoarea Adina Daria Lupea, candidată la alegerile CSM: „Am auzit că există favoriți, susținuți de anumiți președinți de insțanțe”

17 iunie 2022 este ultima zi de campanie a alegerilor pentru Consiliul Superior al Magistraturii și coincide cu ziua în care judecătoarea Adina Daria Lupea, din cadrul Curții de Apel Cluj, acordă un interviu, în calitate de candidată pentru un scaun la CSM.

„Scopul meu a fost unul singur, acela de a semnala, cand am simțit că trebuie să fac acest lucru, derapajele din sistem, inechitățile, uneori abuzurile și, asa cum bine ați observat, nu am urmărit niciodată prin aceste pozitii să îmi creez o rampă de lansare înspre vreo functie, decizia mea de a candida survenind brusc, în cursul lunii martie a acestui an când, așa cum bine ați punctat, mă gândeam să mă pensionez în această toamnă.

Este un sentiment foarte intens, amestecat cu neputință si frustrare, când realizezi că nu mai ai niciun argument să convingi oameni cu experientă, judecători foarte buni, să mai rămână pe baricade, fără nicio motivație. Cred că acesta a fost unul dintre motivele importante care m-a mobilizat să mă înscriu în această competitie. Să încerc să opresc cumva acest exod, deja generalizat la nivel de țară. Este foarte trist să vezi cum se depopulează practic sistemul, este un sentiment pe care, până în urmă cu un an, nu l-am mai trăit niciodată”, spune judecătoarea Adina Daria Lupea.

Judecătoarea Adina Daria Lupea a sprijinit SIIJ, deși a primit „avertismente”

„Desigur că evenimentele din 2017-2018 ne-au divizat, din păcate, chestiunea cu SIIJ a fost una sensibilă ani de zile, am primit avertismente că ar fi anumite instanțe unde voi fi întâmpinată ostil, pentru că pozitionarea mea publică a fost ani de zile una pro-SIIJ și impotriva revenirii competenței pe infractiunile comise de magistrati la DNA.

Nu mi-am schimbat optica, aș proceda la fel și acum, și tocmai pentru ca sunt de ani buni de zile un om care își asumă ceea ce scrie și spune, pozițiile pe care le-am avut, nu mi-a fost teamă de acest gen de intrebări. Chiar le așteptam, dar nu au fost, cel putin la mine. Nu am fost intrebată nicăieri de acest aspect. Eu cred că acest lucru este dovada faptului că magistratura s-a maturizat, nu mai este acum nevoie de lamurirea acestor aspecte, mulți am înțeles că prea mult patos daunează, că mai stringente au devenit problemele generate de pensionari ți schemele incomplete de personal, precum și încărcătura tot mai mare de dosare”, spune Lupea.

Favoriți la funcțiile CSM

Judecătoarea Adina Daria Lupea spune că a auzit zvonuri cum că ar exista favoriți la alegerile CSM, dar că nu poate confirma sau infirma o astfel de chestiune.

„Am auzit și că există favoriți, susținuți de anumiti președinti de insțanțe. Totul la nivel de zvon. Eu personal nu am simțit așa ceva. Cum am spus și în alt interviu, cred că totuși noi, judecătorii, magistrații, nu putem fi astfel manipulați, pentru că, până la urmă, ești singur în cabina de vot. Și nu iți cere nimeni poza cu buletinul de vot.

Nu suntem toți oamenii președintelui, in ipoteza putin probabilă că s-ar întampla astfel de lucruri. Cine mă cunoaște cu adevărat știe că nu sunt, nu am fost și nu voi fi niciodată omul care să actioneze în zone de influență, după capul sau mintea altora și nici nu pot fi acaparată decât de idei constructive. Ca să vă răspund direct, cum am mai făcut-o, asigurarea este persoana mea, ceea ce am fost și sunt de atâtia ani în acest sistem, unde de multe ori am încercat să răzbat singură”, spune candidata la alegerile CSM, conform Luju.ro.