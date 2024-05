Joost Klein, reprezentantul Olandei la Eurovision, riscă închisoarea

Adevăratele probleme pentru cântărețul Joost Klein încep abia după finala concursului Eurovision. Reprezentantul Olandei a fost descalificat din concurs cu câteva ore înainte de aflarea marelui câștigător, iar acum acesta riscă să fie urmărit penal.

Candidatul favorit în finala de la Eurovision, în vârstă de 26 de ani, a fost eliminat din competiția de la Malmö. Situația a fost una fără precedent în istoria de 68 de ani a concursului, iar acest lucru s-a întâmplat după ce o membră a echipei de producție a depus o plângere la poliția suedeză cu privire la un presupus "incident de culise".

Jimmy Modin, purtătorul de cuvânt al poliției, a declarat pentru sursa citată anterior că ancheta lor s-a încheiat și că o decizie privind acuzațiile ar trebui să fie luată „în următoarele două săptămâni”. Cu toate acestea, nu a furnizat detalii cu privire la natura presupuselor amenințări, conform informațiilor furnizate de publicația The Guardian.

„Ne aşteptăm să existe probabil o urmărire penală", a declarat Emil Andersson, ofiţerul de poliţie însărcinat cu acest caz, pentru postul suedez de televiziune SVT. El a menționat că o "urmărire penală accelerată", un proces estimat la aproximativ șase până la opt săptămâni va avea loc, deoarece altercația nu a implicat o infracțiune mai gravă.Cotidianul Sydsvenska din Malmö a precizat că infracţiunea de ameninţare se soldează de obicei cu amenzi în caz de condamnare.

După descalificarea lui Klein, radiodifuzorul olandez Avrotros s-a declarat "șocat" de această decizie și a subliniat că, deși artistul a făcut o "mișcare amenințătoare" către o operatoare de imagine, nu au existat intenții concrete în acest sens.

„Împotriva înţelegerii făcute în mod clar, Joost a fost filmat când tocmai cobora de pe scenă şi trebuia să se grăbească spre camera verde. În acel moment, Joost a indicat în mod repetat că nu doreşte să fie filmat. Acest lucru nu a fost respectat", a declarat Avrotros.

Radiodifuzorul a afirmat că a propus "mai multe soluții" Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU), care administrează Eurovisionul, însă Klein a fost totuși eliminat din concurs.

Organizatorii Eurovision nu au furnizat mai multe detalii despre presupusul incident din timpul concursului, dar au subliniat că acesta „nu a implicat niciun alt artist sau membru al delegației", deși au existat zvonuri că delegația Israelului ar fi fost implicată, în contextul tensiunilor.

În timp ce artistei israeliene Eden Golan i s-a sugerat că nu ar trebui să răspundă la întrebarea unui jurnalist dacă prezența ei "reprezenta un risc", Klein a intervenit pentru a întreba: "De ce nu?", înainte să fie descalificat.

Luni, EBU a emis o declarație în contextul criticilor legate de modul în care concursul de cântece a gestionat tensiunile din timpul războiului dintre Israel și Gaza, afirmând că "regretă" faptul că unele delegații "nu au respectat spiritul regulilor".

Radiodifuzorul național al Portugaliei, RTP, a exprimat nemulțumirea față de o întârziere în postarea pe YouTube a prestației concurente sale, Iolanda, după finală. EBU a declarat că această întârziere s-a datorat faptului că Iolanda și-a pictat unghiile cu modele inspirate de keffiyeh - eșarfe palestiniene folosite pentru a-și exprima sprijinul pentru țară.

Concurentul irlandez, Bambie Thug, a confirmat că a făcut mai multe plângeri în perioada premergătoare finalei și a acuzat postul israelian Kan că a „incitat la violență” împotriva sa în timpul difuzării prestației sale.

Unii concurenți au descris atmosfera din culise în acest an ca fiind "tensionată" și "îngrozitoare", în timp ce mii de oameni au protestat în afara sălii, pe străzile din Malmö, cerând o încetarea focului în Gaza.

Silvester Belt, reprezentantul Lituaniei, a descris experiența din cadrul concursului pe rețelele de socializare ca fiind "traumatizantă". El a scris:

„Să cânt după acea țară, cu mulțimea atât de tensionată, a fost unul dintre cele mai dificile lucruri prin care am trecut. Chiar am făcut tot ce am putut în această situație”.