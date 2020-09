Bătălia anunțată nu va avea până la urmă loc. Boris Johnson a acceptat miercuri să dea Camerei Comunelor un drept de veto înainte de a putea schimba acordul de divorț încheiat cu UE anul trecut. Un gest care ar trebui să liniștească fronda ce se manifestă de săptămâna trecută printre deputații conservatori și să permită atât de criticatului proiect de lege privind piața internă, grație căruia prim-ministrul speră să-și aroge asemenea puteri, să fie adoptat fără probleme de Camera Comunelor. Rămâne de văzut dacă pilula va fi înghițită așa de ușor în Camera Lorzilor.Prim-ministrul britanic nu are de ales: sub aripa preşedintelui conservator al Comisiei interparlamentare pentru justiție, Bob Neil, circa 30 de deputați „tory” rebeli erau gata să susțină un amendament care obliga guvernul să obțină aprobarea Parlamentului înainte de a schimba tot. Ajungeau vreo zece frondori în plus pentru ca textul acesta să fie votat și să se aplice o înfrângere usturătoare guvernului, marțea viitoare. Boris Johnson a preferat deci s-o ia înainte pentru a demina terenul și a evita un asemenea afront.Gestul prim-ministrului ar trebui să permită ca proiectul de lege să fie votat în versiunea sa finală marți de către deputați, care l-au aprobat deja de principiu acum câteva zile. Dar nu e deloc sigur că va fi suficient pentru a stinge virulenta opoziție care persistă in ultimele zile în Camera Lorzilor, inclusiv în rândurile conservatorilor.

Nouă demisie

Vor merge ei până la a retrage din text dispozițiile care ar permite Londrei să scape de obligații încălcând dreptul internațional? E prea devreme s-o spunem. Data la care ei trebuie să examineze textul (înainte sau după summitul european din 15 octombrie?) nu a fost încă fixată. Demisia, miercuri, a lui Richard Keen, avocatul general al guvernului pentru Scoția, arată în orice caz că poziția lui Boris Johnson ii face pe unii la Londra să se simtă foarte inconfortabil. Jonathan Jones, înaltul funcționar din fruntea departamentului juridic al guvernului, demisionase deja marțea trecută.Concesia făcută deputaților de Boris Johnson riscă de altfel să nu liniștească la Bruxelles, unde furia persistă împotriva deciziei sale de a modifica angajamentele de anul trecut. Dar fără îndoială nu acesta era scopul urmărit.

Autor: Alexandre Counis

Traducere: Rador