Johnny Depp a intrat în lumea actoriei dintr-un motiv cât se poate de practic: avea nevoie de bani pentru a se întreține. Actorul în vârstă de 63 de ani a povestit, într-un interviu acordat publicației americane The Wall Street Journal, cum a renunțat la liceu, de ce a vrut să se înroleze în armată și cum întâlnirea cu Nicolas Cage l-a îndreptat către cinematografie.

Dezvăluirile apar înaintea lansării filmului „Ebenezer”, programată pentru 13 noiembrie 2026, în care Depp îl interpretează pe Ebenezer Scrooge, personajul cunoscut din povestea lui Charles Dickens. Relatarea sa readuce în atenție începuturile unei cariere care avea să îl transforme într-unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood.

Actorul a povestit că a abandonat liceul în primul an, când avea doar 15 ani. În următoarele două săptămâni, a cântat aproape în fiecare seară alături de trupa sa și a încercat să se înroleze în Corpul Pușcașilor Marini ai Statelor Unite. Era însă prea tânăr pentru a fi acceptat.

Ulterior, s-a plictisit de această situație și s-a hotărât să se întoarcă la școală. Directorul instituției nu a fost de acord și l-a încurajat să urmeze muzica, spunându-i că acesta nu era drumul potrivit pentru el.

Depp consideră că acea discuție ar fi putut schimba radical cursul vieții sale. Dacă directorul nu i-ar fi spus să nu se întoarcă sau dacă ar fi fost acceptat în armată, parcursul său ar fi putut fi cu totul diferit.

Johnny Depp s-a născut în Owensboro, statul Kentucky, și a crescut într-o familie cu patru copii. Tatăl său, John, era inginer constructor, un om liniștit și blând, de la care actorul spune că a moștenit calmul și firea tăcută.

Mama sa, Betty Sue, lucra ca ospătăriță și avea, potrivit relatării actorului, o personalitate dificilă. Depp a mărturisit că aceasta putea fi crudă cu copiii, iar el încerca să evadeze din atmosfera tensionată prin desen și pictură.

În 1970, familia s-a mutat în Miramar, Florida. Acolo, schimbările de locuință au devenit aproape o constantă. Actorul estimează că a locuit în peste 40 de case diferite, din cauza neliniștii permanente a mamei sale.

Aceste mutări au însemnat și numeroase schimbări de școală. Depp spune că a devenit un copil retras, care prefera să observe, să citească și să stea departe de ceilalți.

Avea și o problemă de vedere la ochiul stâng, descrisă de el drept „lazy eye”. Pentru a corecta această afecțiune, a fost nevoit să poarte un plasture peste ochiul sănătos, astfel încât celălalt să fie stimulat să funcționeze.

La vârsta de 12 ani, mama sa i-a oferit o chitară acustică primită de la o rudă. Depp a învățat singur să cânte, exersând în timp ce asculta discuri.

Muzica a devenit o parte importantă a vieții sale, iar adolescentul și-a format propria trupă. În acea perioadă, actoria nu reprezenta o opțiune pe care o lua în calcul. Era mult mai interesat de cariera muzicală decât de școală.

În familie, lucrurile s-au complicat după divorțul părinților. Mama sa a intrat într-o depresie profundă, iar Depp a decis să rămână alături de ea până când și-a revenit. Ulterior, aceasta l-a dat afară din casă.

În 1981, când actorul avea 18 ani, Betty Sue s-a căsătorit cu un bărbat pe nume Robert. Depp spune că acesta a devenit pentru el o figură paternă, un mentor și un prieten apropiat.

La sfârșitul anului 1983, Johnny Depp s-a mutat la Los Angeles împreună cu trupa sa, sperând să își construiască o carieră în muzică.

Acolo l-a cunoscut pe actorul Nicolas Cage. Cei doi s-au împrietenit, iar Cage a venit de mai multe ori să asculte trupa lui Depp.

După aproximativ șase luni, Nicolas Cage i-a sugerat să încerce actoria. Depp a acceptat propunerea fără să aibă un plan clar pentru viitor.

Motivația lui era simplă: avea nevoie de un loc de muncă din care să își poată plăti facturile.

Cage l-a prezentat agentului său, iar Depp a obținut un rol în filmul „A Nightmare on Elm Street”, lansat în 1984. A fost debutul său cinematografic.

Actorul a recunoscut că, în primele filme, a învățat din mers ce presupunea meseria. Sensibilitatea și determinarea de a intra cât mai profund în pielea personajelor l-au ajutat să își construiască treptat propriul stil.

Depp consideră că filmul care l-a făcut cunoscut publicului larg a fost „Edward Scissorhands”, producția din 1990 regizată de Tim Burton.

Au urmat roluri în filme precum „Ed Wood” (1994), „Donnie Brasco” (1997), seria „Pirates of the Caribbean” și „Black Mass” (2015).

De-a lungul carierei, actorul a devenit cunoscut pentru personajele sale neobișnuite și pentru colaborările cu regizori importanți.

În interviu, Depp a vorbit și despre întâlnirea cu Marlon Brando, pe care și l-a dorit în distribuția filmului „Don Juan DeMarco” din 1994. Brando a acceptat rolul psihiatrului, iar actorul spune că experiența de a lucra alături de el a fost impresionantă.

Depp a amintit și una dintre observațiile primite de la Brando: „Actoria este o meserie ciudată pentru un bărbat adult”.

În prezent, actorul spune că își petrece cea mai mare parte a timpului în Bahamas, unde a găsit liniștea și intimitatea pe care le căuta.

A cumpărat în 2004 o casă din lemn construită în anii 1940, la care a adăugat ulterior un iurt și un atelier de pictură. Lectura, muzica și arta au rămas activități importante pentru el.

Depp a vorbit și despre relația cu mama sa, care s-a îmbunătățit în ultimii ani ai vieții acesteia. Betty Sue a murit în 2016.

Actorul și-a amintit o conversație purtată într-o dimineață, la o cafea, când mama sa l-a întrebat dacă fusese o mamă bună. Depp i-a răspuns că ea folosise ceea ce știa și ceea ce putea oferi la momentul respectiv, recunoscând că experiențele din copilărie au contribuit la formarea adultului care devenise.

Povestea începuturilor sale profesionale este relatată într-un moment important pentru cariera actorului. Johnny Depp revine în prim-plan cu „Ebenezer”, o nouă adaptare cinematografică a poveștii „A Christmas Carol”, scrisă de Charles Dickens.

Filmul este regizat de Ti West, după un scenariu semnat de Nathaniel Halpern. Depp îl interpretează pe Ebenezer Scrooge, iar distribuția îi include pe Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough și Sam Claflin.

Lansarea în cinematografe este programată pentru 13 noiembrie 2026, potrivit informațiilor publicate de distribuitorul Paramount.

Pentru Johnny Depp, actoria a început ca o soluție financiară, după ce visul său era să devină muzician. Întâlnirea cu Nicolas Cage a schimbat însă direcția unei cariere care avea să îl ducă printre cele mai cunoscute nume ale cinematografiei internaționale.