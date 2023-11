John Terry, dezvăluiri despre Jose Mourinho. Ce s-a întâmplat atunci când erau la Chelsea

Cu două mandate la Chelsea în perioada 2004-2007 și 2013-2015, Jose Mourinho și-a lăsat amprenta asupra clubului. Tehnicianul portughez a cucerit numeroase trofee cu gruparea londoneză, printre care trei campionate, dar și FA Cup.

John Terry spune adevărul despre Jose Mourinho

John Terry a devenit o legendă a clubului din Londra datorită dedicării sale față de echipă. Fostul căpitan a povestit însă niște întâmplări mai puțin cunoscute de pe vremea când echipa era antrenată de Jose Mourinho:

„Au fost aduși numeroși jucători noi. Eram căpitan, iar Gary Cahill era vice-căpitan. D-abia câștigasem campionatul, dar nu era mulțumit. Ne-a spus să ne ducem naibii, că-l va aduce pe Varane și un alt fundaș de top pentru 1oo milioane de lire, iar noi o să rămânem pe bancă și o să-i urmărim.

Nu ne-a venit să credem, eram la antrenament, ne-am uitat unii la alții”, a spus fostul căpitan al celor de la Chelsea.

Chelsea tocmai câștigase Premier League sub comanda lui Mourinho

Mourinho a organizat o ședință în pre-sezon, înaintea sezonului 2015-16. Atunci, apărătorii trebuiau să treacă prin mijlocul terenului. Terry și-a amintit momentul în care el și Cahill au fost certați de antrenorul lui Chelsea:

„Semnasem câțiva noi jucători mari și el a făcut acest joc de posesie în care eu și Gaz jucăm mingea la mijlocul terenului și nu există spațiu de joc, dar trebuia să treci prin mijlocul terenului pentru a ajunge în cealaltă treime. Eu și Gaz dădeam drum la joc, mingea este interceptată, primim goluri și el oprește sesiunea”, a spus Terry pentru Daily Mail.

John Terry își amintește că tocmai câștigaseră campionatul:

„Tocmai câștigasem campionatul cu un an înainte, iar el spune ‘voi doi, puteți să vă cărați’. O să mă duc să semnez cu Varane și cu un alt apărător de top din lume pentru 100 de milioane de lire sterline, iar voi doi puteți sta pe bancă și să vă uitați la ei. Eu și Gaz am zis: „La naiba, am câștigat campionatul anul trecut! Nu ne venea să credem. Apoi ne-am uitat unul la altul și ne-am gândit „jucăm pe bune”. Îți promit că pentru restul sesiunii, tot ce am făcut eu și Gaz a fost să dăm cu piciorul absolut la toată lumea. Toată lumea a crescut nivelul de pregătire. După aceea, și-a pus brațul în jurul meu și al lui Gaz, ieșind de pe teren, și ne-a spus: „De aceea sunteți căpitanul și vice-căpitanul meu”, își aduce aminte Terry.