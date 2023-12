John Lennon – zborul frânt al unei legende. Care a fost până la urmă mobilul asasinării marelui muzician britanic?

John Lennon, exponent al faimosului curent muzical din secolul XX reprezentat de legendara trupă ”The Beatles”a fost asasinat în data de 8 decembrie 1980, în timp ce se întorcea de la o înregistrare cu soția sa Yoko Ono, de către un fan instabil psihic, căruia chiar în acea seară, îi oferise un autograf.

John Lennon – rebelul fără cauză, idolul a generații de tineri

John Lennon se născuse în Marea Britanie, la Liverpool, la 9 octombrie 1940. Până la 30 de ani, trecuse printr-o sumedenie de stări, nu se înțelegea cu familia sa, fapt ce a dus la traiul său la unchiul și mătușa sa care nu aveau copii. Ajunge să formeze legendara trupă Beatles, alături de nume ca Ringo Starr, Paul McCartney.

În 1969, John Lennon părăsește trupa Beatles și începe cariera solo.

Trăiește din plin perioada flower-power, se droghează cu LSD. Cântă pentru libertate, pentru pace, contra Marii Britanii care lupta pe frontul nigerian, contra SUA și a războiului din Vietnam.

Între timp, milioane de fani îi urmăresc atât lui cât și soției sale Yoko Ono orice mișcare. În 1970, John Lennon și Yoko Ono merg la psihiatru, fac terapie, pentru a scăpa de tarele violenței din familie și dificultăților de adaptare.

Lennon urât de Ku Klux Clan, amenințat de guvernul american cu deportarea

John Lennon nu este un rebel numai ca stare de spirit și stil de viață. Face declarații din ce în ce mai controversate atât în timpul carierei Beatles, cât și după aceea, în ultimul lui deceniu de viață. adică din 1970 și până în 1980.

Afirmă fără echivoc faptul că va cădea creștinismul, că stilul rock-n-roll va depăși popularitatea lui Hristos. Ku Klux Clan, organizația anti-afro-americană a Sudului secesionist face manifestații ample, discurile cu Beatles sunt arse în piața publică în 1965, astfel că The Beatles își anulează concertul în SUA, în 1966.

În anul 1972, administrația Nixon este tot mai tentată să îl expulzeze pe John Lennon din SUA, pentru că artistul ar fi dorit la un mega-conceert la San Diego să critice deschis războiul din Vietnam și să incite la proteste violente antiguvernamentale

Relația cu Yoko Ono are în 1973 un hiatus de 18 luni, când cei doi trăiesc separat. Lennon colindă SUA între New York și Los Angeles, numinnd acea perioadă un fel de „lost weekend” – weekend-ul pierdut. Are deja un copil cu soția sa, apoi se mai naște unul, după împăcarea lor, ceaa ce îl face mai puțin rebel pe marele artist.

La 8 octombrie 1975, după sute de audieri și zeci de procese, instanțele americane renunță la cererea de deportare.

Mark David Chapman – obsedat de John Lennon

Mark David Chapman, un muzician american ratat (născut la 10 mai 1955, la Fort Worth, Texas) era obsedat la propriu de John Lennon. Făcea orice ca să se asemene artistului. Chiar și-a luat o soție japoneză tocmai fiindcă Yoko Ono era japoneză. În 1980, Yoko și John locuiau în New York. În acea zi, Lennon îi dăduse un autograf lui Chapman. Nu realiza că acesta îl urmărea mereu, pas cu pas.

Era ora 22.5o în seara de 8 decembrie când Yoko și John reveneau de la studio unde înregistraseră o melodie. Erau obosiți și dintr-o dată Mark David Chapman apare și cu un revolver, trage cinci focuri în spatele lui Lennon. Patru focuri și-au atins ținta, iar artistul cade la pământ. Artistul e dus la urgențe. Din păcate, gloanțele i-au atins coloana vertebrală, astfel că moartea a fost destul de rapidă. La ora 23.07, a serii de 8 decembrie 1980, marele artist era declarat mort. Avea 40 de ani și aproape două luni.

Găsit vinovat de omor de gradul II, asasinul a primit 20 de ani de închisoare în primă instanță. Asasinul a negat că el l-ar fi ucis, deși a fost găsit acolo, la locul crimei citind romanul „De veghe în lanul de secară”.

Asasinul, încă după gratii, a preferat să nu fie eliberat condiționat

Deși avocatul a mers pe teza nebuniei, criminalul a pledat vinovat, și-a schimbat declarația, pe motiv că nu auzise voci care să ceară asainarea, dar că „el a comis voința lui Dumnezeu” (date fiind declarațiile anti0creștine ale lui Lennon, criminalul a avut mulți adepți care i-au cerut achitarea, eliberarea condiționată de nu mai puțin de 8 ori).

La final, criminalul a primit închisoare pe viață. A început executarea pedepsei la Attica Correctional Facility, fiind ulterior transferat la Wende Correctional Facility.

Există teoria că acest asasin nu ar fi fost decât un candidat manciurial, adică un om care nu știa ce face și a fost direcționat spre asasinat. În 1980, Războiul Rece era în toi, în URSS, conducea neo-stalinistul Brejnev, iar SUA nu inițiaseră negocierile de destindere cu URSS. În SUA, președintele Jimmy Carter se apropia de finalul mandatului în 1981, fiind urmat de Ronald Reagan.

Legena John Lennon a rămas, augmentată de tragica sa dispariție în tragica noapte de 8 decembrie 1980.