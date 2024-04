International Joe Biden și-a publicat declarația de avere. Cât a câștigat în 2023







Joe Biden și-a publicat declarația de avere din care reiese câți bani câștigat alături de soția sa, Jill Biden, anul trecut.

Președintele Joe Biden și prima doamnă, Dr. Jill Biden, au câștigat 619.976 de dolari în 2023, conform declarației lor fiscale comune publicate luni de Casa Albă.

Casa Albă a publicat și declarația vicepreședintelui Kamala Harris și a celui de-al doilea domn, Doug Emhoff, care arată că cei doi au încasat 450.299 de dolari anul trecut.

„Președintele Biden crede că toți ocupanții Biroului Oval ar trebui să fie deschiși și cinstiți cu poporul american”, a anunțat luni Casa Albă într-un comunicat, „și că tradiția de lungă durată de a publica anual declarațiile fiscale prezidențiale ar trebui să continue neîntreruptă”.

Declarația fiscală, o tradiție americană întreruptă de Donald Trump

Această declarație ar putea fi văzută ca o aluzie la adresa fostului președinte Donald Trump, care a refuzat să își facă publice în mod voluntar declarațiile fiscale în perioada în care era președinte. House Ways and Means Committee a făcut publice declarațiile fiscale ale lui Trump pentru o perioadă de șase ani, inclusiv din timpul mandatului său de președinte, la sfârșitul anului 2022.

De unde provin veniturile lui Joe Biden

Marea parte a veniturilor cuplului Biden provine din salariul de 400.000 de dolari al președintelui Biden, impus de Congres, împreună cu pensiile. De asemenea, prima doamnă a câștigat 85.985 de dolari din meseria de profesor la Northern Virginia Community College, potrivit CNN.

Soții Biden au plătit 146.629 de dolari din impozitul federal pe venit în 2023, ceea ce reprezintă o rată a impozitului federal pe venit de 23,7%. De asemenea, au raportat contribuții în valoare de 20.477 de dolari la 17 organizații de caritate diferite în 2023. Au donat 5.000 de dolari Fundației Beau Biden, care are scopul de a proteja copiii de abuzuri și care poartă numele fiului defunct al președintelui. Alte sume mai mici s-au îndreptat către alte organizații cum ar fi Ordinul Fraternal al Poliției, o stație de pompieri din Wilmington și St. Joseph on the Brandywine.

Soții Biden au publicat în total 26 de ani de declarații fiscale, iar Kamala Harris a făcut publice declarațiile fiscale pe 20 de ani.

Veniturile cuplului Biden în 2023 au crescut față de cele 579.514 dolari câștigate în 2022. În 2021, aceștia au raportat un venit de 610.702 dolari, iar în 2020, 607.336 dolari.