Incident de securitate în SUA. O mașină a intrat în convoiul președintelui Joe Biden

La o intersecție în proximitatea sediului de campanie, vehiculul din convoiul prezidențial care a fost lovit, se afla la aproximativ 40 de metri distanță de Joe Biden.

Agenții de securitate au reacționat rapid, interceptând imediat berlina înmatriculată în Delaware și îndreptând armele spre șofer.

BREAKING: A car has crashed into President Joe Biden’s parked motorcade in Wilmington, Delaware, leaving Biden “shocked.”

According to the Daily Mail, Biden’s Secret Service agents pulled their guns on the driver who rammed into one of the SUVs.

The man who was driving the car…

