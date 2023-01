Joe Biden încearcă să ridiculizeze scandalul documentelor. „Cred că veţi vedea că este vânt. N-am niciun regret”

Joe Biden a mers într-o vizită de lucru în California. Președintele american a fost întrebat de jurnaliști de documentele clasificate care au fost găsite în una dintre locuințele sale. Liderul de la Casa Albă a spus că documentele care datează din perioada în care era vicepreședinte al SUA au fost puse într-un loc „nepotrivit”. Biden a subliniat că le-a predat imediat Arhivelor Naționale și Departamentului Justiției.

„Cred că veţi vedea că este vânt. N-am niciun regret. Am aplicat ceea ce avocaţii mi-au spus că vor fă fac. Este exact ceea ce-am făcut”, a mai adăugat președintele SUA. Joe Biden a continuat prin a spune că el cooperează cu justiția. Scandalul în care este implicat șeful statului vine într-un moment în care ia în calcul să candideze pentru un nou mandat de președinte.

President Joe Biden on Thursday visited the damage from rains, powerful winds, floods and landslides in California after deadly storms caused devastation across the region and killed more than 20 people statewide. pic.twitter.com/tXhZUrqLdj

Democrații au primit critici din partea fostului președinte Donald Trump. Politicianul este și el vizat de o anchetă judiciară pentru că a pastrat cutii întregi cu documente după ce mandatul său de președinte s-a terminat, în 2021. Primele documente clasificate din cazul lui Biden au fost găsite pe 2 noiembrie într-un fost birou al președintelui. Ulterior, avocații liderului de la Casa Albă au găsit și alte acte în garajul casei sale de la Wilmington, în Delaware. Toate documentele au fost predate ulterior Arhivelor Naționale.

Un document confidențial a fost dezvăluit de avocați la începutul lunii ianuarie. Actul a fost găsit într-o încăpere care se afla în apropierea garajului casei din Delaware. Departamentul Justiţiei a decis ca de investigaţiile în legătură cu dosarele lui Biden să se ocupe un procuror special independent, precum s-a întâmplat și în cazul lui Donald Trump. O lege din 1978 spune că toți președinții și vicepreședinții americani sunt obligați să predea, la închierea mandatului, la Arhivele Naționale toate e-mailurile, scrisorile şi alte documente de lucru, informează News.ro.

While touring storm damage in California, President Biden addressed the classified documents that were found at a former office and his home saying, „There’s no there there” https://t.co/W5w1tsuWcn pic.twitter.com/MRDS64KZEE

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 20, 2023