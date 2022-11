Donald Trump și-a anunțat oficial candidatura pentru președinția SUA. „Suntem o naţiune în declin” – Video

Actele depuse de Trump au ajuns la Comisia Electorală Federală cu puţin timp înainte ca acesta să facă anunţul la Mar-a-Lago, proprietatea sa din Florida.

„În această seară îmi anunţ candidatura pentru funcţia de preşedinte al Statelor Unite”, a declarat Trump în faţa unei audienţe de câteva sute de susţinători într-o sală de la proprietatea sa din Mar-a-Lago, unde a vorbit flancat de peste 30 de steaguri americane şi bannere pe care scria „Make America Great Again!”.

În discursul său, Trump a lansat atacuri la Biden şi democraţi şi a lăudat realizările propriei administraţii.

„În patru ani scurşi, toată lumea se descurca grozav. Toată lumea prospera ca niciodată înainte”, a descris el propriul său mandat.

El a mai spus că economia americană îşi revenea rapid atunci când a părăsit mandatul, după ce scăzuse în timpul pandemiei de coronavirus.

„Acum suntem o naţiune în declin”, a spus Trump, citând ratele ridicate ale inflaţiei din mandatul lui Biden.

Demersul lui Trump de a reveni în Biroul Oval ar putea întâmpina obstacole. Trump a sperat să se folosească de câştigurile aşteptate ale Partidului Republican în alegerile de săptămâna trecută pentru a se propulsa în vârful cursei pentru nominalizare a partidului său. Eşecul candidaţilor susţinuţi de el şi victoriile majore înregistrate de alţi lideri mai mici din partid au făcut ca cursa din cadrul Partidului Republican pentru nominalizare să pară mult mai strânsă.

Donald Trump just officially announced he is running again for president in 2024. pic.twitter.com/51Wkdf2wd6

Trump a început deja să îl atace public pe DeSantis, iar marţi guvernatorul republican al Floridei a răspuns.

„La sfârşitul zilei, le-aş spune oamenilor să meargă să verifice tabela de marcaj de marţea trecută”, a declarat DeSantis reporterilor.

Trump a încercat să dea vina pe liderul republicanilor din Senat, Mitch McConnell, pentru performanţa Partidului Republican – iar aliaţii lui McConnell l-au criticat pe Rick Scott, senatorul de Florida care conduce comitetul de campanie al republicanilor din Senat.

Trump se confruntă, de asemenea, cu o serie de investigaţii penale care se intensifică, inclusiv o anchetă a Departamentului de Justiţie privind sutele de documente clasificate care au fost descoperite în cutii şi sertare la reşedinţa sa din Mar-a-Lago.

Former President Donald Trump announces another run for the White House and enters the 2024 race, aiming to become only the second US president ever elected to two nonconsecutive terms. https://t.co/0sdl5NAODw pic.twitter.com/0GQqPJo19g

— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 16, 2022