Elon Musk a dat liber la investigarea „Laptopul lui Hunter Biden”. Cum a mușamalizat FBI scandalul cenzurând totul pe Twitter 

În ultima lună, o echipă de jurnaliști condusă de Michael Shellenberger a avut acces la e-mailurile interne şi la alte documente aflate pe platforma de socializare Twitter. Ca parte a acelei investigații, „am descoperit că FBI și comunitatea de informații au discreditat informațiile faptice despre afacerile externe ale lui Hunter Biden, atât după cât și înainte ca The New York Post să le dezvăluie lumii în octombrie 2020”, a scris jurnalistul.

Povestea începe în decembrie 2019, când proprietarul unui magazin de calculatoare din Delaware a contactat FBI-ul în legătură cu un laptop pe care Hunter Biden l-a lăsat la el. Pe 9 decembrie 2019, FBI emite o citație cu scopul de a recupera laptopul lui Hunter Biden. Dar FBI nu a făcut nimic pentru a investiga numeroasele semne de activitate criminală dezvăluite de e-mailurile și alte documente de pe laptop.

Jurnalistul Michael Shellenberger a scris: „Este timpul să investigăm rolul FBI în campania de dezinformare referitoare la laptopul lui Hunter Biden”.

După ce a așteptat luni de zile să primească răspunsuri de la FBI, Mac Isaac i-a trimis, în august 2020, un e-mail consilierului lui Trump, fostul primar al orașului New York Rudy Giuliani, și i-a dat o copie a laptopului. Giuliani era sub supravegherea FBI în acel moment și, prin urmare, FBI a aflat acest lucru. La începutul lunii octombrie, Giuliani a pus hard disk-ul laptopului și conținutul acestuia la dispoziția „ The New York Post”.

Pe 13 octombrie, cu puțin înainte de 19:00, avocatul lui Hunter Biden, George Mesires, i-a trimis un e-mail lui Mac Isaac. Hunter și Mesires tocmai aflaseră de la „The New York Post” că povestea despre laptop va fi publicată a doua zi.

Două ore mai târziu, un agent special FBI din San Francisco, pe nume Elvis Chan, trimite 10 documente către Yoel Roth, pe atunci șeful de integritate al Twitter, prin Teleporter, un canal de comunicații unidirecțional de la FBI către Twitter.

A doua zi, 14 octombrie 2020, „The New York Pos” publică povestea explozivă care dezvăluie relațiile de afaceri ale fiului președintelui Joe Biden, Hunter.

Articolul a fost corect și a trecut testul timpului. Și totuși, în câteva ore, Twitter și alte companii de social media au cenzurat articolul NY Post, împiedicându-l să se răspândească și – mai important – subminându-i credibilitatea.

Este important de înțeles că Hunter Biden a câștigat zeci de milioane de dolari din contracte în străinătate, inclusiv cu Guvernul Chinei, pentru care Hunter nu a muncit în mod real. Și totuși, pe tot parcursul anului 2020, FBI și alte agenții de aplicare a legii l-au îndemnat în mod repetat pe șeful Twitter pentru integritatea site-ului (și mai târziu pe șeful siguranței și încrederii), Yoel Roth, să respingă rapoartele despre laptopul lui Hunter Biden pe motiv că ar fi o operațiune rusă de „hack and leak”.

Yoel Roth a declarat sub jurământ, în decembrie 2020: „În timpul acestor întâlniri săptămânale, agențiile federale de aplicare a legii au comunicat că se așteptau ca operațiuni de „hack-and-leak” ale actorilor statali să aibă loc cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din 2020, probabil. în octombrie… Am aflat din aceste întâlniri că au existat zvonuri că o operațiune de hack-and-leak îl va implica pe Hunter Biden”.

Politizarea afectează negativ misiunea Biroului: fostul agent special FBI Nicole Parker a spus: „FBI a făcut același lucru cu Facebook, potrivit CEO-ului Mark Zuckerberg . „FBI-ul a venit practic la noi”, a spus Zuckerberg, „și ne-a spus: Hei… ar trebui să fii în alertă maximă. Am ajuns la concluzia c[ a existat multă propagandă rusă în alegerile din 2016 și situația s-ar putea repeta, să apară astfel de gunoaie și de data asta”

Avertismentele FBI cu privire la o operațiune rusă de „hack-and-leak” legate de Hunter Biden s-au bazat pe vreo informație nouă? Nu. Nu a fost. „Prin investigațiile noastre, nu am văzut nicio intruziune concurentă similară cu ceea ce s-a întâmplat în 2016”, a recunoscut agentul FBI Elvis Chan, în noiembrie 2022.

Într-adevăr, directorii Twitter au raportat în mod repetat foarte puțină activitate rusă. De exemplu, pe 24 septembrie 2020, Twitter a declarat FBI că a eliminat 345 de conturi „în mare parte inactive” „legate de încercări coordonate anterioare de hacking din Rusia”. Ei „au avut o acoperire mică și conturi scăzute de urmăritori”.

