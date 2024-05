Cel mai așteptat eveniment al anului. Biden și Trump se vor confrunta în direct

Joe Biden și Donald Trump se vor confrunta în două dezbateri electorale, organizate înainte de alegerile la Casa Albă. Staff-urile celor doi contracandidați au fixat datele la care vor avea confruntările.

Candidatul republican, Donald Trump, a acceptat provocarea actulului președinte al Statelor Unite. Cei doi se vor confrunta în două dezbateri electorale pentru care se pun la punct ultimele detalii.

Preşedintele american şi contracandidatul său, la Casa Albă, Donald Trump, se vor confrunta în două dezbateri. Republicanul a acceptat provocarea lui Joe Biden, pentru două dezbateri. Cele două confruntări au fost programate pe 27 iunie și 10 septembrie. Iar primul tur al alegerilor pentru președinția Statelor Unite va avea loc pe 5 noiembrie.

Iar Trump a replicat, pe rețeaua sa de socializare, Truth Social Donald Trump:

Cele două confruntări dintre Joe Biden și Donald Trump sunt cele mai așteptate momente ale acestui an electoral, relatează Reuters. Candidatul republican și-a insultat adversarul numindu-l „cel mai prost debater” cu care s-a confruntat vreodată.

Prima înfruntare se va desfășura în studioul CNN din Atlanta (Georgia), fără public. Evenimentul va fi moderat de prezentatorii Jake Tapper şi Dana Bash. Statul Georgia este unul dintre cele mai disputate la alegerile din noiembrie. Joe Biden și Donald Trump au acceptat o a doua invitație la o dezbatere pentru 10 septembrie, din partea postului de televiziune ABC.

O altă dezbatere va avea loc între cei doi candidați pentru posturile de vicepreședinte. Întâlnirea se va disputa în luna iulie, după Convenţia Naţională Republicană.

