Lester Holt, moderatorul emisiunii ”Nightly News”, difuzată de postul NBC i-a luat un interviu lui Joe Biden, președintele ales al SUA.

NBC: În ziua în care vă preluați mandatul, vor exista două sau trei vaccinuri. Înțelegem că personalul medical se va afla în primul rând. Ce spuneți despre restul dintre noi? Cum ne vom vaccina? Vom merge la doctori, ne vom înșirui la vreun stadion pentru a ne vaccina, cine va determina ordinea în care ne vom vaccina?

Joe Biden: În primul rând, să presupunem că administrația a creat un model despre cum consideră că se vor derula lucrurile, ce va fi disponibil, cum și când. Vom analiza modelul și am putea modifica strategia, am putea-o menține, însă urmează să ajungem acolo. În al doilea rând, sunt de părere că, după cum știi, am avut o întrevedere pe Zoom cu lideri guvernatori din ţară, cinci republicani, cinci democrați. Am vorbit pe larg despre nevoia de a coopera și de a aduce vaccinul în locuri unde se pot efectua vaccinuri și am discutat despre ideile lor legate de ordinea de vaccinare. Ar trebui să ne concentrăm atenția, clar, pe doctori, asistente, pe cei din linia întâi. Sunt de părere că ar trebui să ne concentrăm atenția pe redeschiderea școlilor pe cât de repede posibil. Sunt de părere că se poate face acest lucru în condiții de siguranță. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct în următoarele două luni. Trebuie să stabilim modul în care vor fi distribuite. Speranța este că, poate, s-ar putea începe distribuirea, în timpul acestei administrații, înainte de fi învestiți noi în funcții. Și așa că totul este în curs de derulare acum, am încredere, totuși, că vom putea să obținem toate informațiile de care avem nevoie și că ne vor fi puse la dispoziție acum.

NBC: Știm că vaccinul va fi realizat, însă, în acest moment, oamenii ignoră sfaturile de a sta acasă. Se îmbulzesc pe aeroporturile din țară, chiar acum. Ați solicitat obligativitatea purtării măștii de protecție la nivel național. Câtă putere, în calitate de președinte, veți avea să influențați oameni prin modalități pe care nu le-ați avut când erați candidat?

Joe Biden: Sper, ca președinte, așa cum o fac mulți primari republicani și democrați, sper să avem o voce unită în privința necesității purtării măștii, a distanțării sociale, a testării și monitorizării. Sunt elemente critice în privința modului de aducere sub control a acestui virus. Cuvintele unui președinte contează și cred că este de o importanță critică, cred că este o responsabilitate patriotică să porți o mască, să te distanțezi social.

NBC: În urmă cu un moment ați făcut referire la școli. Vreau să vă întreb despre acest lucru. Orașul New York a revenit recent la învățământul la distanță, dar și alte orașe mari au decis la fel. Ce veți face pentru a readuce copiii pe băncile școlilor? Cât de mult veți încerca să convingeți guvernatorii și primarii?

Joe Biden: Este nevoie de foarte mulți bani pentru a-i readuce la școală. Potrivit estimărilor, ar fi necesari aproximativ 150-200 de miliarde de dolari pentru a reîncepe în siguranță cursurile în școli. Spre exemplu, știm că trebuie să schimbăm tot sistemul de ventilație din unitățile școlare. Trebuie să-i asigurăm pe toți, de la personalul medical la șoferii de autobuze. Trebuie să fie protejați. Le trebuie echipament special de protecție, au nevoie de modele mai mici de clase.

NBC: Există în prezent școli închise în zone unde restaurantele sunt deschise. Sunt corecte prioritățile noastre?

Joe Biden: Sunt de părere că trebuie să avem în vedere ambele aspecte. Uitați, sunt foarte îngrijorat despre școli și, spre exemplu, am vorbit ieri cu primarul Bill de Blasio (New York), unde este cel mai mare district școlar din țară. Se află în situația în care sunt necesare zeci de milioane de dolari pentru a putea redeschide în condiții de siguranță școlile. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Însă singura cheltuială bine aleasă la care ne puteam angaja acum este să furnizăm acest tip de protecție. Nu doar echipament de protecție, adică PPE, ci posibilitatea de a permite afacerilor și altor operațiuni să poată să se redeschidă și să dispunem de modul în care operațiunile financiare de ajutor să se poată derula în condiții de siguranță.

Preluat prin RADOR