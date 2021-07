Fenomenalul înotător David Popovici (16 ani) a fost la doar două sutimi distanță de câștigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. El a făcut o cursă foarte bună în finala de la 200 de metri liber și s-a clasat pe locul 4, la doar două sutimi de medalia de bronz.

David Popovici va concura și în serii la 100 metri liber

El luat startul pe primul culoar, iar după primii 50 m a fost al treilea, a întors al patrulea la 100 m şi al şaselea la 150 m, după care pe ultima lungime a avut un finiş formidabil, terminând pe locul patru (1min44sec68/100, la doar 2/100 de bronzul olimpic.

Finala de la 200 m liber, disputată la Aquatics Centre din Tokyo, a fost câştigată de britanicul Tom Dean (1min44sec22/100), urmat în clasament de conaţionalul său Duncan Scott (1min44sec26/100) şi de brazilianul Fernando Scheffer (1min44sec66/100).

Înotătorul român de 16 ani, care la Tokyo a trecut rapid de la statutul de mare speranţă la un sportiv deja consacrat, va concura marţi seara şi în serii la 100 m liber.

„Aştept să-mi reproşeze antrenorul, eu nu pot decât să mă bucur şi o să se bucure şi el”

„Cred că dacă îmi lăsam o unghie un pic mai lungă, poate luam locul trei, dar nu contează asta. Am venit aici setat să fac cât de bine pot eu, am şi reuşit. Şi nu aş putea să fiu mai satisfăcut. Aştept să-mi reproşeze antrenorul, eu nu pot decât să mă bucur şi o să se bucure şi el, sunt sigur. Scopul meu iniţial nu a fost să iau medalie, a fost câştig cât de multă experienţă se poate, să le pot arăta tuturor la ce nivel pot să aduc crawl-ul. Eu nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul IV”, a declarat David Popovici la zona mixtă după finala de la 200 m liber, conform Agerpres.

Tot marți, Robert Glință s-a clasat pe locul al 8-lea în finala probei de 100 m spate.