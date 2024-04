International Jocul periculos al infiltrării în „Hells Angels”







Un fost agent sub acoperire își amintește cum s-a infiltrat în Hells Angels: „Un joc periculos de jucat”.

Infiltrat în Hells Angels din Arizona

Jay Dobyns, un ofițer de poliție pensionat, a petrecut doi ani sub acoperire în timp ce se infiltra în Hells Angels din Arizona. El își împărtășește acum mărturia într-o nouă serie „Secrets of The Hells Angels”, care examinează istoria celebrului club de motocicliști.

Hells Angels, fondat în 1948 de veteranii care s-au întors din cel de-al Doilea Război Mondial, are o istorie îndelungată în California, care datează de la înființarea sa în 1948.

În 2011, Departamentul de Justiție al SUA a raportat că Hells Angels avea până la 2.500 de membri în 230 de filiale din 26 de țări. FBI îi cataloghează pe Hells Angels drept o bandă de motocicliști în afara legii, implicată în diverse activități infracționale, inclusiv în traficul de droguri.

Poliția federală, statală și locală a urmărit clubul timp de decenii, infiltrându-se în el cu agenți sub acoperire, urmărind suspecții cu acuzații dure, rezervate cândva Mafiei, și punând sub acuzare membrii acestuia pentru acuzații care variază de la trafic de droguri la fraudă ipotecară.

Clubul „Hells Angels” a înflorit de-a lungul anilor

Cu toate acestea, clubul a înflorit de-a lungul anilor, deschizând filiale în întreaga lume și impunându-și agresiv mărcile comerciale în instanță. Dobyns, care avea 15 ani de experiență de stradă sub acoperire, s-a transformat în „Jaybird” Davis, un renegat care fuma în lanț și conducea o motocicletă Harley. El s-a prezentat ca un traficant de arme și colector de datorii, nu ca un motociclist, pentru a-și păstra povestea aproape de adevăr.

Hells Angels sunt un grup de motocicliști pasionați de motociclete care sunt adesea considerați un sindicat al crimei organizate datorită crimelor comise de câțiva membri care acționează independent.

Aceștia participă la evenimente caritabile și la campanii de donare de sânge, iar Dobyns a fost invitat să se alăture grupului după ce l-a „ucis” pe liderul unei bande rivale, Mongols. Dobyns a recunoscut că s-a confruntat cu momente de teamă și paranoia atunci când s-a alăturat grupului, deoarece a simțit că fiecare aspect al vieții sale era analizat cu atenție.

Polițistul și-a pierdut familia

Pe măsură ce Dobyns a avansat, viața lui de familie s-a deteriorat și a fost nevoit să își pună munca sub acoperire înaintea familiei sale. A încercat să justifice acest lucru spunând că oricine face muncă sub acoperire doar pe jumate va sfârși rănit sau mort.

Cu toate acestea, faptul că și-a pus misiunea sub acoperire în fața soției și a copiilor săi este acum probabil cel mai mare regret al vieții sale.

Operațiunea Black Biscuit s-a încheiat în 2003, aducând 16 acuzații, inclusiv de crimă și șantaj. Dobyns a declarat că mai mulți Îngeri nu au pierdut timpul și au căutat să se răzbune odată ce identitatea sa a fost descoperită.

Amenințările de a-i viola în grup soția, de a-i ucide familia și de a-l infecta cu HIV s-au revărsat. Casa sa a fost incendiată în 2008, dar piromanul nu a fost niciodată prins.

Dobyns a trebuit să le dovedească faptul că nu era o amenințare sau o victimă, ceea ce a fost o provocare timp de doi ani. Deși amenințările nu mai sunt la fel de răspândite astăzi, el rămâne precaut și nu încearcă să se ascundă de adevăr. Cu peste 500 de investigații sub acoperire la activ, Dobyns s-a retras din ATF în 2014 și a co-scris o carte de memorii, „No Angel”.

Privind retrospectiv la experiența sa, Dobyns crede că americanii continuă să fie fascinați de Hells Angels pentru că sunt atât periculoși, cât și fermecători, potrivit Yahoo.