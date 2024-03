Politica Jocul periculos al Evgheniei Guţul. Ce se ascunde după ajutorul promis de Putin







Evghenia Guţul, administratoarea autonomiei găgăuze, speră că regiunea pe care o conduce să ajungă gubernie rusească. Dorinţa ei se regăseşte într-un mesaj adresat ruşilor, în perioada când se afla la Soci, în Rusia.

Revenită la Comrat după întâlnirea cu Vladimir Putin, Evghenia Guţul a avut nevoie de doar cinci minute pentru a le oferi găgăuzilor detalii despre ajutorul promis de Kremlin. În schimb, başcana Găgăuziei găseşte suficient timp ca să lanseaze pe reţelele de socialzare mesaje periculoase pentru securitatea Republicii Moldova, în care propagă direct alipirea Găgăuziei la Rusia.

Evghenia Guţul se visează guvernatoare unei gubernii ruseşti

În timp ce se afla la Soci, Evghenia Guţul a postat pe canalul de Telegram, Socolov+1 o adresare către cetăţenii Federaţiei Ruse. Başcana anunţa că gestionează un canal pe Telegram şi îi roagă să o promoveze.

„Stimaţi prieteni ruşi. Eu sunt Evghenia Guţul. Vreau să vă rog să susţineţi canalul meu de Telegram. Eu sunt guvernatoarea Găgăuziei. Noi am cerut ajutor de la Rusia şi e posibil să devenim a 90-a regiune a Rusiei.

Am nevoie de susţinerea voastră. Noi nu am renunţat niciodată. Avem aceeaşi credinţă şi suntem un popor unit. Eu am lansat un canal pe Telegram şi voi vorbi despre tot ce nu pot să vorbesc în altă parte. Vă mulţumesc pentru încredere”, a scris Evghenia Guţul.

În ce constă ajutorul promis de Putin

În timp ce se afla la Soci, Evghenia Guţul s-a lăudat pe reţelele de socializare cu întrevederile avute cu Valentina Matvienco, șefa Consiliului Federației Ruse, şi Serghei Kirienko, şeful administraţiei prezidenţiale de la Kremlin.

Dar cireaşa de pe tort a fost întâlnirea cu Vladimir Putin, başcana postând fotografii în care îl priveşte cu tandreţe pe liderul rus.

În seara de marţi, Guţul a anunţat pe reţelele de socializare că va face „un rezumat și vă spun planurile după vizita mea în Federația Rusă”.

A doua zi, başcana a avut nevoie de doar cinci minute pentru a vorbi despre călătoria sa în Rusia. Ea a spus că Vladimir Putin și-a exprimat „sprijinul deplin” în lupta „ autonomiei noastre pentru drepturile noastre legitime în țara noastră”.

Au discutat, de asemenea, mărimea tarifului special pentru gaze direct de la Gazprom pentru Găgăuzia, cum va fi furnizat gazul Găgăuziei și cum se oficializează legal această afacere.

Evghenia Guţul a atins si subiectul salriilor pentru „pensionari, medici, profesori, politisti”, pe care le-a promis in campania electorala. Guvernatoarea de la Comrat a spus că cu banii pe care îi alocă Chişinăul pentru salariile şi pensiile găgăuzilor este imposibil de trăit.

Başcana a precizat că „toate contractele de sponsorizare au fost și sunt absolut legale. Cu toate documentele necesare”.

Prin urmare, ea a apelat la partenerii și investitorii ruși pentru a sprijini și deschide „conturi de la distanță în sistemul de plăți rusesc MIR pentru a sprijini poporul găgăuz”.

Mai mulţi găgăuzi la guvernare în Republica Moldova

Evghenia Guţul a spus că se va întâlni în curând cu liderii partidelor de opoziție. Guvernatoarea a precizat că este vorba de Vladimir Voronin, Igor Dodon, Ilan Şor. Dar şi de conducerea partidului Renaștere, care de fapt este controlat tot de Ilan Şor.

Başcana a precizat că scopul acestei întâlniri este de a se uni și a se asigura că „cât mai mulți găgăuzi sunt în parlamentul și guvernul Moldovei” .

Precizăm că se vehiculează că fosta guvernatoare a Găgăuziei, Irina Vlah, ar putea fi candidatul opoziţiei pro-ruse la alegerile prezidenţiale din toamna viitoare.

„Discriminarea” găgăuzilor

Evghenia Guţul duce pe reţelele de socializare o amplă campanie împotriva guvernării de la Chişinău. Iar principala teză promovată de başcană este „discriminarea” găgăuzilor ca minoritate etnică.

Această teză este promovată de şefa administraţiei de la Comrat cu orice ocazie, de la orice for. Pe canalul său de Telegram Guţul a promis să informeze şi ONU despre discrininarea găgăuzilor.

După întâlnirea cu Putin, Guţul a scris pe Telegram că l-a informat pe preşedintele rus despre „acțiunile ilegale” ale Republicii Moldova, care ar provocă „instabilitate și destabilizare în Găgăuzia și în toată țara”.

„Găgăuzii sunt lipsiți de drepturi și Chișinăul nu mișcă un deget pentru a opri procesul”. Cu acest mesaj a mers la Bruxelles, în decembrie 2023, Evghenia Guțul, invitată de o organizație neguvernamentală.

Başcana nu a precizat, însă, niciodată în ce constă discriminarea găgăuzilor ca naţiune şi ce drepturi le sunt încălcate.

Finanţată din Vest, dar orientată spre Est

Autorităţile de la Comrat au avut o relaţie tensionată cu autorităţile moldoveneşti în cele trei decenii de independenţă. Aceste tensiuni s-au accentuat mai ales de la venirea unei conduceri proeuropene la Chişinău şi de la invazia rusă în Ucraina.

Cu toate acestea, nu s-a renunţat niciodată la finanţarea autonomiei din bugetul central. S-au făcut investiţii masive în economia Găgăuziei, finanţarea fiind asigurată, în mare parte, de Uniunea Europeană.

În perioada 2015-2023, Uniunea Europeană investit în UTA Găgăuzia peste 224 de milioane de lei. Din acești bani au fost implementate proiecte care au avut drept scop crearea unei infrastructuri sociale de calitate în UTA Găgăuzia. Au fost modernizate și dotate cu echipament modern instituțiile preșcolare și educaționale și s-a investit în dezvoltarea sectorului IT.

Printre țările care au oferit cei mai mulți bani Găgăuziei este Cehia, care a investit peste 71 de milioane de lei. Din acești bani a fost inaugurat Centrul medico-social Sfântul Pantelimon din Ceadîr-Lunga și Centrul medico-social Sfânta Ana din orașul Vulcănești.

Pe locul 2 se situează România. Ţara noastră a oferit Unității Teritorial Administrative peste 54 de milioane de lei, din care a fost construită o nouă clădire educațională în cadrul teoretic Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Comra.

A fost dotată cazangeria pe biomasă a grădiniței nr. 5 din satul Congaz și a fost înlocuită conducta de încălzire. Pentru grădinița din satul Avdarma a fost construită o sală de sport, un acoperiș nou și a fost dotată cu mobilier.

A fost implementat un proiect de eficiență energetică în grădinițele nr. 1 și nr. 2 din satul Kirsovo, a fost achiziționat mobilier pentru grădinița nr. 6 din Ceadâr- Lunga. A fost schimbat acoperișul grădiniței din satul Carbolia și au fost instalate dale de pavaj în grădinița din satul Kotovskoie.

Rusia investeşte în propagandă

În acelaşi timp, Federaţia Rusă a oferit un sprijin cu mult mai redus. Rusia, investeşte, de obicei în proiecte educaţionale, culturale, controlând şi multitudinea de canale TV care sunt transmise în regiune în limba rusă.

Astfel, găgăuzii aleg apropierea de Rusia. Pentru că o aud şi o văd la televizor. Ei critică Europa, care le oferă o parte a bunăstării, dar fără multe explicaţii.

Cine este de fapt Evghenia Guţul

Evghenia Guțul a fost o persoană necunoscută până la alegerile locale din primăvara trecută în Găgăuzia. Ea nu a fost implicată în viața politică și nici în activitatea publică a partidului prorus Șor, cel care a propus-o drept candidată la scrutinul pentru funcția de bașcan din acest an.

Başcana indică că este juristă de meserie, însă nu a indicat nicăieri instituţia pe care a absolvit-o. Se vehiculează că aceasta ar fi minţit când a indicat că are studii superioare.

Până a fi desemnată candidată la şefia Găgăuzei, Guţul nu a apărut nici la evenimentele publice, nici pe platformele de informare ale partidului. Nu a fost publicată niciodată vreo informație referitoare la activitatea de muncă a Evgheniei Guțul.

Nu se știe ce funcții a ocupat și unde și-a demonstrat capacitățile de conducere și administrare, necesare unei persoane aflate la funcția de conducere a unei regiuni.

Se vehiculează că Ilan Şor a ales special pentru şefia Găgăuziei un candidat fără experienţă şi fără prea multă carte pentru a-l putea manipula mai uşor.

Cert este că de când se află în fotoliul de guvernator, Evghenia Guţul nu a vorbit niciodată despre proiectele economice sau sociale din Găgăuzia. Toată activitatea ei se limitează de fapt la lupta cu autorităţile de la Chişinău şi promovarea legăturilor cu Rusia.