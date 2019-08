Dan Barna a declarat marți la Digi24 că cel mai probabil, alegerile anticipate parlamentare se vor organiza concomitent cu cele locale, la jumătatea anului 2020.

De asemenea, Dan Barna a spus că USR nu își va asuma participarea într-o guvernare tranzitorie până la alegeri, cu configurația parlamentară actuală, dar va susține politic un astfel de Executiv. „Domnul Ludovic Orban își dorește să fie premier, poate fi una dintre opțiuni. Pot fi alte opțiuni, în funcție de decizia pe care o va avea președintele. Până la urmă și președintele trebuie să aibă un rol important în nominalizarea premierului”, spus Dan Barna, întrebat cine ar trebui să participe la Guvernare.

Șefa redacției Digi24, jurnalista Adriana Duțulescu, a criticat poziția președintelui USR de a pasa responsabilitatea unei guvernări tranzitorii către PNL.

„Este de o ipocrizie maxima să spui că doar PNL ar fi obligat să preia guvernarea făcută praf de PSD, și să îi condamni pe liberali că nu vor să își asume singuri ”greaua moștenire”, în timp ce USR iștii ar fi spălați de responsabilitate și chiar de apreciat că sunt deștepți și abili în evitarea decontării dezastrului.

Dar cei de la USR ce au, sunt mai cu moț? Au luat un scor uriaș la europarlamentare, deci poporul îi vrea la guvernare. De ce să nu îi vedem ce pot? De ce să nu știm și despre ei ce măsuri concrete au pentru însănătoșirea României pe care o tot clamează? De ce să nu știm ce echipă de oameni pun în locul ”PSD-PNL=aceeași mizerie”? De ce să așteptăm până la anticipate care – altă gogoriță populistă mestecată pentru cei care nu cunosc procedurile – nu se pot face decât peste un an? și USR să stea pe bară, să dea cu pietre? Aaaaa, pentru că ei sunt șmecheri. Ok”, a reacționat Adriana Duțulescu.

La rândul lui, jurnalistul Claudiu Pândaru a atras atenția celor din opoziție, în special lui Dan Barna, că există riscul ca România să nu mai poată aștepta 1 an până la alegerile anticipate cu guvernarea PSD la conducere, iar partidele din Opoziție ar trebui să găsească o strategie pentru țară.

„L-am întrebat astăzi în jurnalele de dimineață pe domnul Dan Barna: în opinia domniei sale și după calculele electorale ale partidului pe care-l conduce când ar putea fi practic organizate cel mai repede alegerile anticipate? Domnul Barna a spus că, ce să vezi, cam într-un an de zile, abia vara viitoare, odată cu alegerile locale. Or, până vara viitoare, în acest termen de 1 an de zile, cine va guverna țara asta? De dragul majorității nu poți să fugi de responsabilitate. Responsabilitatea o ai în primul rând față de cetățeni. Atât USR-PLUS, cât și PNL trebuie să se așeze împreună și să găsească o soluție viabilă plecând de la interesul cetățeanului, de la rezolvarea acestor probleme sistemice pe care le lasă PSD. (…) Aud în spațiul public teoria că domne’ PSD-ul ar trebui lăsat să se târască la guvernare până se prăbușește și dispare de pe scena politică. Dar dacă mai stă PSD la guvernare sub aceeași formă, acumulând același tip de datorii s-ar putea să nu mai existe un buget pe care cineva să-l poată gestiona. Nu poți să spui că doar de dragul majorității nu vrei acum la guvernare, că vrei să ai legitimitate. Într-un an de zile ce faci cu legitimitatea asta, cu interesul cetățeanului, cu bugetul găurit de PSD?”, a analizat jurnalistul, scrie Podul.ro.

