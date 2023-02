Jimmy Carter, cel mai longeviv președinte al Statelor Unite, va primi îngrijiri medicale doar la domiciliu

Fostul președinte Jimmy Carter, care la 98 de ani este cel mai longeviv președinte din istoria Americii, a decis să renunțe la orice tratament medical în spital și va intra în îngrijire la domiciliul său din Georgia, a anunțat sâmbătă Fundația Carter.

„După o serie de internări scurte, fostul președinte al SUA, Jimmy Carter a decis să-și petreacă timpul rămas acasă cu familia sa și să primească îngrijiri medicale la domiciliu, fără intervenții medicale suplimentare”, a declarat fundația într-un comunicat postat pe Twitter. „Are sprijinul deplin al familiei și al echipei sale medicale. Familia Carter cere intimitate în aceste momente și este recunoscătoare pentru îngrijorarea manifestată de numeroșii săi admiratori.” Fundația nu a explicat care au fost motivele care au determinat vizitele recente la spital dar nici decizia sa de a intra în îngrijirea “hospice”.

Acest termen înseamnă îngrijirea pacienților cu boli în stadii terminale atunci când prioritatea nu mai este aceea de a oferi un tratament suplimentar, ci de a reduce durerea și suferința. Jimmy Carter s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate în ultimii ani, inclusiv cu melanomul cancerului de piele, care s-a extins la ficat și la creier, precum și cu fracturi cauzate de căderi repetate.

Jason Carter, unul dintre nepoții fostului șef de la Casa albă și președintele consiliului de administrație al Fundației Carter, a spus că l-a văzut pe fostul președinte și pe prima doamnă vineri. „Sunt în pace și, ca întotdeauna, casa lor este plină de dragoste”, a scris el pe Twitter.

Carter este cel mai longeviv președinte al SUA

Fostul președinte locuiește cu soția sa, Rosalynn Carter, în vârstă de 95 de ani, la o fermă modestă pe care cuplul a construit-o în Plains, Georgia, în 1961. Jimmy Carter a sfidat boala și moartea ani de zile, depășindu-i ca longevitate pe doi dintre președinții care l-au succedat, precum și pe propriul său vicepreședinte.

A devenit cel mai longeviv președinte supraviețuindu-i lui George H.W. Bush. Dar, în ultima vreme, el s-a retras discret din viața publică, făcând din ce în ce mai puține declarații sau apărând din ce în ce mai rar în spațiul public.

El nu a putut participa la învestirea președintelui Joe Biden în ianuarie 2021, când foștii președinți se întrunesc, în mod tradițional, la acest eveniment. Dar, Joe Biden l-a vizitat la domeniul său din Plains, Georgia în luna aprilie a aceluiași an pentru a-i aduce un omagiu, fiind primul președinte în exercițiu care l-a vizitat pe Carter la reședința sa. „În timpul vieții mele, am fost fermier, ofițer de navă, profesor de școală de duminică, un iubitor al naturii, un activist pentru democrație, un constructor, guvernator al Georgiei și laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Și din 1977 până în 1981, am avut privilegiul de a-mi servi țara în calitate de cel de-al 39-lea președinte al Statelor Unite.”, a spus Carter într-una dintre recentele, dar din ce în ce mai rarele sale declarații.

Carter, senzația politică a vremii lui

Jimmy Carter a fost una dintre senzațiile politice ale vremii sale, un democrat de nouă generație care, după un singur mandat ca guvernator al Georgiei, a șocat lumea politică, învingând o mulțime de rivali mult mai notorii. El a reușit să obțină nominalizarea la candidatura pentru funcția de perședinte al SUA în 1976, apoi învingdu-l în alegeri pe preşedintele republican în exerciţiu, Gerald R. Ford. Pe parcursul a patru ani de mandat, el a căutat să restabilească încrederea în guvern după războiul din Vietnam și scandalul Watergate.

El a negociat acordurile emblematice de la Camp David pentru a face pace între Israel și Egipt, un acord care rămâne baza relațiilor cu Orientul Mijlociu. Dar o economie precară, precum și criza de 444 de zile când în Iran 52 de diplomați americani au fos luați ostatici, i-au diminuat considerabil sprijinul public, în 1980 pierzând alegerile în fața fostului guvernator al Californiei Ronald Reagan.