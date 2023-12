Jim Morrison – artistul rebel răpus de alcool şi droguri. Ar fi împlinit 80 de ani

Jim Morrison s-a mutat în 1964 pe coasta de vest. În 1966 a intrat la Universitatea Californiei din Los Angeles (UCLA). Aici urma să studieze cinematografia. Ca adolescent, Morrison a fost un rebel în devenire. Comportamentul lui reprezentând o reacţie la disciplina strictă impusă de tatăl său, militar de carieră.

Jim Morrison şi-a distrus viaţa din cauza alcoolului şi a drogurilor

Jim a început să bea alcool şi să se comporte ciudat la cursuri. În ciuda acestor aspecte, a fost mereu avid de lectură. Când a absolvit liceul le-a cerut părinţilor drept cadou operele complete ale lui Friedrich Nietzsche. Pasionat de poezie, a citit operele romantice ale lui William Blake şi versuri contemporane semnate de Allen Ginsberg şi Jack Kerouac. Chiar a început să scrie şi el poezie, influenţat de Arthur Rimbaud şi William Blake.

Curând şi-a pierdut interesul şi a fost tentat să abandoneze studiile în domeniul cinematografiei. Dar nu a făcut acest lucru de teamă să nu fie trimis pe front în Vietnam. A absolvit UCLA în 1965.

Student fiind, a început să consume stupefiante

În acel an a alcătuit trupa The Doors împreună cu pianistul Ray Manzarek. Din formaţie au mai făcut parte chitaristul Robbie Krieger şi bateristul John Densmore. Cu Jim Morrison solist vocal, The Doors a semnat un contract cu Elektra Records anul următor. În ianuarie 1967 formaţia a lansat albumul de debut.

Primul single al trupei, Break on Through (To the Other Side), nu a avut un succes imediat. Dar al doilea single, Light My Fire, a propulsat The Doors pe locul întâi în topul Billboard.

The Doors şi Morrison au devenit foarte cunoscuţi după ce au apărut, în acelaşi an, la Ed Sullivan Show, unde au cântat live.

Jim Morrison, interviu.

Jim Morrison dă lovitura cu Light My Fire

Light My Fire rămâne cel mai cunoscut cântec al trupei, fiind prezent pe lista celor mai bune melodii rock înregistrate vreodată. Al doilea album a fost ‘Strange Days’. A fost lansat tot în 1967, ce a cuprins single-uri care au urcat în Top 40 hits:

Love Me Two Times,

People are Strange,

When the Music’s Over.

Câteva luni mai târziu, în 1968, The Doors a lansat al treilea album, Waiting for the Sun. Au fost promovate melodiile Hello, I Love You (primul loc în topul hiturilor). Apoi Love Street şi Five to One.

Membrii formaţiei au înregistrat, apoi, alte trei albume, acestea sunt:

The Soft Parade (1969),

Morrison Hotel’ (1970)

L.A. Woman (1971).

Marele artist a fost arestat sub acuzaţia de exhibiţionism şi alcoolism

Stilul său de viaţă alături de formaţie a devenit tot mai puternic influenţat de alcool şi droguri. În 1969, Morrison a apărut beat pe scenă în faţa a 13.000 spectatori din Miami, Florida. În timpul spectacolului şi-a scos cămaşa pe scenă şi a făcut gesturi obscene.

A fost arestat sub acuzaţia de exhibiţionism şi alcoolism şi a fost condamnat la şase luni de muncă silnică, dar a făcut recurs. Morrison a murit înainte de rejudecarea cazului, când avea doar 27 de ani.

Principala parteneră a lui Jim Morrison a fost Pamela Courson, pe care o cunoscuse în 1966. A avut o relaţie şi cu jurnalista Patricia Kennealy. Pamela a fost cea care l-a găsit mort, la 3 iulie 1971, în hotelul din Paris unde stăteau.

Jim Morrison a fost înmormântat în celebrul cimitir al personalităţilor Pere Lachaise din Paris

S-a stabilit că moartea lui Morrison a fost provocată de un atac de cord, dar fără să i se facă autopsie. Există speculaţii potrivit cărora moartea ar fi avut drept cauză o supradoză accidentală de heroină.

Jim Morrison a murit în aceeaşi zi, la doi ani distanţă, de la decesul lui Brian Jones, chitaristul trupei Rolling Stones, şi la aproximativ nouă luni de la morţile lui Jimi Hendrix şi Janis Joplin. Toţi s-au stins la vârsta de 27 ani. Trei ani mai târziu, Pamela Courson a murit în urma unei supradoze, tot la vârsta de 27 de ani.

Jim Morrison a fost înmormântat în celebrul cimitir al personalităţilor Pere Lachaise din Paris. În acelaşi cimitir mai sunt înmormântaţi Oscar Wilde, Gertrude Stein, Edith Piaf, Frédéric Chopin, George Enescu, Honoré de Balzac, etc.

După moartea lui Jim Morrison au mai apărut albume cu muzica The Doors: