Cele mai proaste melodii din istorie au devenit obsedante și au adus publicul în pragul disperării. VIDEO

Sunt melodii care își câștigă popularitatea fără să aibă la bază o linie melodică elaborată sau versuri inteligente. Hiturile sau șlagările, așa cum se numeau în România, înainte de Revoluție, fie se bucură de un succes efemer, fie rămân în istorie și învie de câte ori ascultătorii dau play. Există însă și melodii care au fost făcute anume pentru a enerva. Iată câteva dintre cântecele considerate a fi printre cele mai proaste compuse și interpretate vreodată.

Cum a dat lovitura un sud-coreean necunoscut în muzică

La capitolul melodii enervante, care s-au bucurat însă de un succes uriaș lider este sud-coreeanul PSY, cel care a isterizat planeta cu Gangnam Style. În 10 ani, melodia a făcut pe YouTube peste 4,3 miliarde de vizualizări. Și a fost prima care a depășit pragul de 1 miliard.

Uneori sunt pur și simplu prea „catchy” sau le-am auzit de prea multe ori pentru o singură viață. S-ar putea să vă placă o anumită melodie, iar persoana de lângă dvs. să vă arunce o privire de groază, dispreț și chiar puțină milă când își dă seama că vă bucurați de acel sunet care iese din difuzoare.

Conflictul muzical dintre generații

Nu vorbim aici despre genuri muzicale. Părinții/adulții se plâng de ceea ce ascultă „copiii” încă din anii 1920. Chestia aia urâtă din Charleston care a evoluat în acel Swinging păcătos, care i-a permis lui Elvis să facă piruete, ceea ce a dus la Tina Turner arătând-și picioarele, Jim Morrison cântând nud, Ozzie mușcând lilieci vii, Sex Pistols urinând pe scenă, James Brown cântând despre „Mașina de sex” și Eminem întorcând lumea cu „pasărea” la Grammy 2000.

Iată câteva dintre cele mai proaste melodii din istorie

PSY – GANGNAM STYLE

Debby Boone – You light up my life

Gloria Estefan – Dr. Beat

Spice Girls – Wannabe

Rihanna – Unfaithful

Rednex – Cotton Eye Joe

Madonna – American Pie