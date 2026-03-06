International

Jihadist sirian care a atacat Memorialul Holocaustului, condamnat de un tribunal din Berlin

Jihadist sirian care a atacat Memorialul Holocaustului, condamnat de un tribunal din Berlin
Un tribunal din Berlin a condamnat un cetățean sirian în vârstă de 20 de ani la 13 ani de închisoare pentru un atac cu cuțitul comis asupra unui turist spaniol la Memorialul Holocaustului din capitala Germaniei, potrivit The European Conservative.

Instanța a stabilit că agresiunea a fost motivată de ideologie jihadistă și a avut legătură cu gruparea extremistă Statul Islamic (IS).

Decizia instanței vine după analizarea circumstanțelor atacului, care a avut loc în februarie 2025, cu doar câteva zile înainte de alegerile generale din Germania. Victima a supraviețuit, deși a suferit răni grave.

Sentință de 13 ani pentru tentativă de omor pentru jihadistul sirian

Instanța din Berlin l-a condamnat pe suspectul identificat în documentele judiciare drept Wassim Al M. pentru tentativă de omor, vătămare corporală gravă și tentativă de aderare la o organizație teroristă.

Potrivit concluziilor instanței, agresorul a acționat motivat de ideologia extremistă a grupării Statul Islamic. Judecătorii au stabilit că atacul a fost comis „în numele grupării Statul Islamic (IS)” și că victima a fost aleasă deoarece era de religie evreiască.

În urma verdictului, instanța a decis aplicarea unei pedepse de 13 ani de închisoare.

Detalii despre atacul de la Memorialul Holocaustului

Atacul s-a produs printre stâlpii de beton ai Memorialului Holocaustului din Berlin, un loc dedicat comemorării victimelor Holocaustului.

Potrivit datelor prezentate în instanță, suspectul s-a apropiat de victimă din spate și a atacat-o cu un cuțit. Turistul spaniol, în vârstă de 30 de ani, a suferit o tăietură de aproximativ 14 centimetri la nivelul gâtului.

Deși rănit grav, bărbatul a reușit să iasă dintre stâlpii memorialului înainte de a se prăbuși în apropierea locului atacului. Medicii au constatat ulterior că victima a supraviețuit deoarece lama cuțitului a ratat vasele de sânge principale „la doar câțiva milimetri”.

Radicalizare online și motivația jihadistului sirian

În timpul procesului, procurorii și judecătorii au prezentat informații despre procesul de radicalizare al suspectului. Instanța a stabilit că tânărul s-a radicalizat pe internet și a adoptat ideologia extremistă a Statului Islamic.

Conform concluziilor instanței, acesta a ajuns să respingă societatea occidentală în care trăia și să creadă că se află într-o misiune religioasă împotriva necredincioșilor.

De asemenea, s-a stabilit că suspectul a călătorit din orașul Leipzig la Berlin pentru a comite atacul, fiind influențat de sprijinul pentru IS și de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Mărturisirea suspectului și circumstanțele arestării

În fața instanței, Wassim Al M. a recunoscut fapta și a cerut iertare pentru ceea ce a făcut. El a declarat că acțiunile sale au fost motivate de convingeri religioase.

Procurorii au precizat că, cu puțin timp înainte de atac, suspectul ar fi trimis o fotografie unor membri ai Statului Islamic și s-ar fi oferit să lupte pentru organizație.

După agresiune, martorii au declarat că acesta a strigat „Allahu akbar”. Suspectul a fost arestat după ce s-a întors la locul atacului, având sânge pe mâini și purtând asupra sa un exemplar al Coranului și un covor de rugăciune.

