Jean Paler, păgubit de 1.000 de lei. Cineva i-a jucat banii la pariuri

”Dragi prieteni, sunt într-o situație disperată, dacă este cineva care mă poate îndruma sau lămuri cu ce s-a întâmplat, v-aș fi recunoscător. Pur și simplu îmi verificam aplicația mobilă la banca BRD Groupe Societe Generale, unde am un cont deschis, și mi-au apărut acum aceste tranzacții făcute. Să îmi fi fost oare spart contul? Eu nu am făcut nicio tranzacție online, în ultimele zile, nu mi-am pus datele cardului pe nicio platformă și nu le-am oferit nimănui. Este inadmisibil așa ceva!!! Nu mai pot avea liniște până nu aflu ce s-a întâmplat”, a scris artistul pe o rețea de socializare. Ulterior, a sunat la bancă în încercarea de a afla ce se întâmplă și dacă mai poate face ceva să își recupereze banii. ”Am sunat acum la București, la BRD, după ce ieri mi-au spart contul BRD și mi-au golit cardul, 10 milioane de lei vechi, că nu aveam prea mulți.

„Mi-au blocat cardul, dar numai cu noroc îmi pot recupera banii”

Mi-au blocat cardul și a făcut un formular doamna cu care am vorbit, în care eu nu recunosc tranzacțiile! Va intra în discuție la departamentul de securitate al băncii și numai dacă am noroc s-ar putea sa recuperez banii, lucru care, zic ei, că nu se știe Durează tot între 2 și 35 de zile lucrătoare. Sistemul lor de securitate merge foarte prost! Șanse, ca să-mi recuperez banii, sunt minime! Tranzacțiile sunt către o firmă de jocuri de noroc, de pariuri, dar nu se poate lua legătura cu ei. Am tot încercat și nu ai cum să dai de ei, e totul online. N-am închis un ochi, azi-noapte, de supărare. Este cardul pe care, de fapt, eu primesc pensia, erau banii mei de pensie, acolo”, a mai spus Jean Paler. Artistul are o pensie de doar 1.500 de lei dintre care 700 de lei îi dă lunar pe pastile.