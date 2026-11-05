Cursa pentru şefia fotbalului mondial capătă noi dimensiuni. Japonezul Kozo Tashima şi-a anunţat joi candidatura pentru alegerile prezidenţiale FIFA, urmând să fie unul dintre adversarii lui Gianni Infantino, conform news.ro.

Niponul devine astfel a doua persoană care intră oficial în această confruntare pentru conducerea forului mondial, alături de fostul fundaş al echipei Tottenham Hotspur, Ramon Vega.

În vârstă de 68 de ani, fostul membru al Consiliului FIFA mizează pe principii ferme pentru a convinge federaţiile membre. Kozo Tashima vrea să facă din integritate strigătul său de luptă în această campanie.

„Cu sprijinul deplin al Federaţiei Japoneze (JFA), am decis să-mi anunţ candidatura pentru alegerile prezidenţiale FIFA”, a declarat, într-un comunicat, Tashima, în vârstă de 68 de ani, fost membru al Consiliului FIFA, într-un comunicat.

Fostul oficial intenţionează să aducă la nivel global modelul de organizare şi principiile promovate în ţara sa natală.

„Cred că este important ca sinceritatea, integritatea şi standardele etice înalte pe care fotbalul japonez le preţuieşte şi le-a cultivat de mult timp să fie comunicate clar comunităţii fotbalistice globale”, a spus Tashima. El doreşte să „împărtăşească aceste principii cu lumea şi să contribuie la un viitor mai bun pentru fotbal”.

Niponul nu este la prima funcţie de o asemenea anvergură, având în spate un bagaj administrativ considerabil. Tashima, care a fost preşedintele JFA din 2016 până în 2024, doreşte să se bazeze pe „experienţa acumulată de-a lungul anilor”.

Dedicarea sa pentru acest proiect rămâne totală, conform propriei declaraţii privind intrarea în cursa electorală.

„Voi accepta această provocare cu o hotărâre neclintită, astfel încât să pot contribui la dezvoltarea continuă a fotbalului mondial.”

Persoanele interesate să intre în cursa pentru fotbalul global mai au la dispoziţie doar câteva zile. Termenul limită pentru candidaţii care îşi declară candidatura pentru alegeri este 18 noiembrie.

Chiar şi în prezenţa unor noi contracandidatţi, actualul lider de la Zürich păstrează prima şansă. Aflat la conducerea forului de conducere al fotbalului mondial din 2016, italo-elveţianul Gianni Infantino, în vârstă de 56 de ani, rămâne favoritul alegerilor care vor avea loc la Congresul FIFA din 18 martie 2027, la Rabat, în ciuda criticilor cu care s-a confruntat de la anunţul unui proiect eşuat de creare a unei entităţi comerciale deschise investitorilor privaţi.