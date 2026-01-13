Jandarmii montani, experiment la -17 grade în Harghita: Aceasta este temperatura din biroul jandarmilor

Jandarmii montani din județul Harghita au realizat un „experiment” pentru a ilustra condițiile dificile în care își desfășoară activitatea, la temperaturi extrem de scăzute. La minus 17 grade Celsius, apa turnată dintr-un termos s-a transformat în gheață în doar câteva secunde, au transmis marți reprezentanții Jandarmeriei Române.

Pentru a evidenția realitatea muncii din teren, jandarmii montani din Harghita au arătat cât de aspre sunt condițiile în care intervin zilnic. În imaginile făcute publice, apa turnată dintr-un recipient a înghețat aproape instantaneu, din cauza temperaturii foarte scăzute. „Aceasta este temperatura din biroul jandarmilor montani, -17 grade”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române.

Experimentul a fost realizat chiar în zona montană, unde jandarmii își desfășoară misiunile, pentru a arăta dificultățile generate de frigul extrem.

Potrivit meteorologilor, noaptea de luni spre marți a fost cea mai rece din această iarnă, temperaturile coborând sub pragul de -20 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării. Specialiștii au arătat că valul de frig continuă să afecteze o mare parte din teritoriu.

Și pe parcursul zilei de marți, vremea rămâne deosebit de rece, iar pe arii restrânse din centrul și nord-estul țării se menține gerul. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse, în general, între -8 și 2 grade Celsius.

Meteorologii avertizează că marți noaptea gerul va persista în nord și nord-est, dar și izolat în centru, sud și est. Minimele vor varia la nivel național între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2–3 grade în sudul Banatului.

Totodată, în intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, este în vigoare o avertizare cod galben de vreme rece. „În Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei şi în zona de munte vremea se va menţine deosebit de rece, local geroasă. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 şi -3 grade şi minime între -13 şi -6 grade”, au anunţat specialiştii.