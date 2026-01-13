Social

Jandarmii montani, experiment la -17 grade în Harghita: Aceasta este temperatura din biroul jandarmilor

Jandarmii montani, experiment la -17 grade în Harghita: Aceasta este temperatura din biroul jandarmilor
Jandarmii montani din județul Harghita au realizat un „experiment” pentru a ilustra condițiile dificile în care își desfășoară activitatea, la temperaturi extrem de scăzute. La minus 17 grade Celsius, apa turnată dintr-un termos s-a transformat în gheață în doar câteva secunde, au transmis marți reprezentanții Jandarmeriei Române.

Jandarmii montani, demonstrație la temperaturi extreme

Pentru a evidenția realitatea muncii din teren, jandarmii montani din Harghita au arătat cât de aspre sunt condițiile în care intervin zilnic. În imaginile făcute publice, apa turnată dintr-un recipient a înghețat aproape instantaneu, din cauza temperaturii foarte scăzute. „Aceasta este temperatura din biroul jandarmilor montani, -17 grade”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române.

Experimentul a fost realizat chiar în zona montană, unde jandarmii își desfășoară misiunile, pentru a arăta dificultățile generate de frigul extrem.

Jandarmi montani Harghita

Jandarmi montani Harghita. Sursă foto: Captură video

Cea mai geroasă noapte a iernii

Potrivit meteorologilor, noaptea de luni spre marți a fost cea mai rece din această iarnă, temperaturile coborând sub pragul de -20 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării. Specialiștii au arătat că valul de frig continuă să afecteze o mare parte din teritoriu.

Criminalitatea crypto a atins un nivel record în 2025, conform celui mai recent raport
Criminalitatea crypto a atins un nivel record în 2025, conform celui mai recent raport
Horoscopul lui Dom' Profesor, 14 ianuarie 2026. Un alt pericol
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 ianuarie 2026. Un alt pericol

Și pe parcursul zilei de marți, vremea rămâne deosebit de rece, iar pe arii restrânse din centrul și nord-estul țării se menține gerul. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse, în general, între -8 și 2 grade Celsius.

Ger persistent și cod galben de vreme rece

Meteorologii avertizează că marți noaptea gerul va persista în nord și nord-est, dar și izolat în centru, sud și est. Minimele vor varia la nivel național între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2–3 grade în sudul Banatului.

Totodată, în intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, este în vigoare o avertizare cod galben de vreme rece. „În Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei şi în zona de munte vremea se va menţine deosebit de rece, local geroasă. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 şi -3 grade şi minime între -13 şi -6 grade”, au anunţat specialiştii.

