Jandarmerița bătută la 10 august, despăgubiri de 10.000 de euro. De ce a primit mai puțin decât a cerut

Din multitudinea de dosare penale întocmite în urma evenimentelor din Piața Victoriei, „Dosarul jandarmeriței” este singurul finalizat. A apărut și motivarea instanței care aduce elemente de noutate, care estompează zvonurile cu privire la ce s-a întâmplat acolo. E vorba de cei 7 bărbați care au lovit doi jandarmi, un bărbat și o femeie, iar unul din ei i-a furat pistolul jandarmeriței.

Atât procurorul de caz, cât și judecătoarea au constatat și vina bătăușilor și ce au pățit jandarmi în timpul și după agresiune. După cum știm deja, cei 7 bărbați violenți au fost lăsați în libertate.

De ce bătăușii nu au primit condamnare cu închisoare

Cei 7 bărbați au fost condamnați la pedepse între un an și 2 ani și 8 luni, toate cu suspendare. Acuzațiile: ultraj, furt și uz de armă fără drept. Desigur, cea mai mare pedeapsă este pentru cel care a dezarmat-o pe jandarmerița Ștefania Nistor și i-a furat pistolul și pentru prietenul lui care știa că a sustras arma. Instanța a mai dispus ca inculpații să presteze muncă în folosul comunității.

Violențele constatate de procuror și de instanță

Faptele constatate în timpul anchetei sunt consemnate și în rechizitoriu și în dosarul de cercetare judecătoarească.

”O parte dintre protestatarii ce se aflau în jurul celor două persoane vătămate (n.r. cei doi jandarmi) le-au lovit, în mod repetat, cu pumnii și picioarele, deși unele persoanele prezente au încercat să le țină frâu celor violenți și au format un cerc în jurul celor doi jandarmi, cu scopul de a împiedica sau atenua loviturile primite din mulțime”.

”La un moment dat, în timpul agresiunii, persoana vătămată Nistor Ștefania a simțit cum o persoană încerca să ajungă cu mâna la zona în care purta pistolul de serviciu, Model 1974 – calibru 7.65 mm cu încărcătorul aferent în care se aflau șase cartușe, ulterior constatând că în timpul agresiunii, pistolul de serviciu i-a fost sustras”.

”Urmare a loviturilor primite și a actelor de violență exercitate asupra persoanei vătămate Nistor Ștefania, aceasta a suferit leziuni traumatice ce au necesitat 4-6 (patru-șase) zile de îngrijire medicală”.

„Sg.maj. F.C. a suferit leziuni după ce i s-au aplicat lovituri repetate cu pumnii și picioarele în mai multe zone ale corpului”.

Cum a motivat bătăușul furtul armei

Inculpatul care a bătut jandarmerița a recunoscut că a lovit-o cu piciorul în spate și în umăr. A spus că a încetat când și-a dat seama că e vorba de o femeie. A motivat în fața instanței că avea febră, că fumase niste marijuana și că inclusiv gazul trupelor de jandarmi a avut o influență nefastă asupra lui. La toate acestea s-a adăugat și necazul că, în timpul altercațiilor din piață, și-a pierdut o brățară de aur.

La început inculpatul nu a vrut să recunoască furtul pistolului, dar a revenit apoi asupra declarației. A povestit că, împreună cu prietenul său prezent și el la protest, a mers pe un teren viran din apropierea locuinței sale, unde fiecare a executat câte un foc de armă.

”La un moment dat, în jurul orelor 23:15, am văzut doi jandarmi căzuți la pământ și mai multe persoane în jurul lor, unii încercând să-i lovească, iar alții încercând să-i apere. M-am apropiat și am observat la centura unuia dintre jandarmi un toc de culoare neagră în care am bănuit că se află un pistol. În acest moment, m-am hotărât să sustrag acel pistol si am tras de tocul respectiv. Nu am reușit să sustrag pistolul datorită învălmășelii fiind împins în lateral. După câteva secunde am revenit, am mai tras de tocul respectiv, moment în care a căzut pistolul. Am observat că pistolul atârna de centura jandarmului fiind prins cu un șnur, asemănător unui fir de telefon. Am tras de acel șnur si am reușit să-l rup, după care am luat pistolul care căzuse pe sol. Imediat am pus acel pistol în borseta pe care o aveam asupra mea”.

De ce a fost judecătoarea blândă cu agresorii jandarmilor

Ca o concluzie a motivelor pentru care instanța Judecătoriei sectorului 1 i-a lăsat în libertate pe agresorii unor reprezentanți ai statului se poate spune că, în condiții de protest colectiv, violențele civililor nu trebuie pedepsite cu prea multă asprime. Ele se produc pe fondul frustrărilor și sunt spontane.

Argumentele judecătoarei cam așa conturează situația de fapt.

* Nu există nicio probă din care să rezulte că inculpații s-au deplasat în Piață cu intenția de a exercita violențe, din declarațiile acestora reieșind că și-au justificat acțiunile spontane violente drept o ripostă instinctivă la folosirea de către forțele de ordine a gazelor lacrimogene.

*Au acționat sub imperiul unor intense trăiri colective stimulate de protestul organizat și de reacția forțelor de ordine.

*Agresivitatea de care au dat dovadă inculpații a fost spontană, nepremeditată, de durată redusă (actele de violență au durat aproximativ două minute), loviturile fiind aplicate dezordonat și nefiind vizată o anumită persoană vătămată sau o anumită zonă a corpului, ca dovadă că inculpații și-au ales victimele din rândul celor mai vulnerabili jandarmi.

*Sunt persoane tinere, cu pregătire școlară medie sau universitară, integrați social și necunoscuți cu antecedente penale, nu s-au mai manifestat violent în trecut.

Loviturile încasate de jandarmeriță merită doar 10.000 de euro

Jandarmerița Ștefania Nistor a cerut inițial 100.000 euro, apoi s-a răzgândit și a renunțat la despăgubiri. Ulterior a revenit asupra cererii.

Pentru cele 4-6 zile de îngrijiri medicale, consemnate în actul medico-legal, judecătoarea a fost de părere că suma de 100.000 de euro este prea mare. A stabilit ca despăgubirea merită doar 10.000 de euro.

Suma de 100.000 de euro pretinsă de jandarmeriță ”drept daune morale şi materiale sunt mult prea mari faţă de prejudiciul moral suferit, pentru că prin natura profesiei, aceasta a fost pregatită să acţioneze în astfel de situaţii, fie tensionate, fie de conflict”, se arată în Motivarea judecătoarei.

Înțelegem că dacă era un civil bătut, suma ar fi putut fi mai mare. Așteptăm cu interes să vedem când și cum vor finaliza magistrații „Dosarul 10 august 2018”.