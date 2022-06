Jaf în mijlocul Timișoarei. Un celebru jurnalist britanic a rămas fără echipamente: „Am alergat după hoţ, dar era mai bine antrenat”

Charlie Ottley, realizatorul seriei de documentare Wild Carpathia, a fost victima unuijaf în Timișoara, oraș în care se afla pentru a lucra la un film de prezentare. Jurnalistul britanic a fost tâlhărit într-un parc din zona centrală a Timişoarei, de unde i-au fost furate mai multe echipamente de filmare, între care și o dronă.

În urma sesizării pe care au primit-o de la jurnalist, poliţiştii din Timiş au deschis un dosar penal şi îi caută pe autorii furtului.

În acest context, Charlie Ottley a povestit cum a fost jefuit și cum a rămas fără echipamentele video El a povestit că se așezase pe o bancă când cineva s-a apropiat şi i-a luat rucsacul pe care îl ținea alături, după care a luat-o la fugă.

Jurnalistul britanic a precizat că a încercat să-l urmărească pe hoț, însă nu a reușit să-l prindă. El a făcut apel la cel care i-a furat echipamentele să îi înapoieze cardul cu imaginile filmate.

Cum s-a petrecut incidentul din parc

Charlie Ottley a vorbit despre acest incident, într-o conferinţă de presă, ocazie cu care a precizat că, în ciuda a ceea ce s-a întâmplat, nu-și va schimba impresia despre România.

„Timişoara este un oraş minunat, este vibrant, are foarte mulţi tineri, are o cultură bogată, cafenele, restaurante minunate. Am fost în momentul nepotrivit la locul nepotrivit. Eram cu partenera mea Oana, stăteam pe bancă, ne uitam pe Google Maps, şi o mână a venit din spate, a luat rucsacul şi a fugit. Am încercat să alerg, am alergat după hoţ câteva minute, dar era mai bine antrenat. I-am văzut doar ceafa.

Am văzut un tip care alerga foarte repede în direcţie opusă. Dacă vedeţi acest lucru, daţi-ne măcar filmările înapoi. Avem nevoie de cardul de memorie cu imaginile frumoase pe care le-am filmat. Putem cumpăra echipamente noi, dar imaginile sunt de nepreţuit”, a povestit jurnalistul britanic, în cadrul conferinței de presă

Charlie Ottley încântat de Banat

Charlie Ottley a precizat că lucrează la un film de promovare a județului Timiș și a orașului Timișoara. El s-a arătat încântat de ceea ce a văzut în Banat, de peisaje, dar și de gastronomia locală

„Promovăm judeţul Timiş, facem un film în care să arătăm ce oraş frumos este şi ce judeţ minunat. Sperăm că vom face şi Flavours of Romania în curând şi ne vom întoarce aici, în Banat, în zona care mi-a plăcut atât de mult în ultimele săptămâni. Sunt imagini minunuate, sate frumoase, gastronomie minunată. Mi-ar plăcea să promovez foarte bine aceste lucruri”, a precizat Charlie Ottley