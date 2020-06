Jador și prietenul său Culiță Sterp trec prin clipe grele după ce Youtube i-a sancționat pentru plagierea unei piese, anulând și beneficiile materiale ce ar fi urmat să vină de pe urma melodiei, scrie Cancan.

Jador și Culiță Sterplansaseră melodia în urmă cu trei săptămâni și deja se bucura de un succes uluitor, piesa ajungând să aibă peste 10 milioane de vizualizări. Acum câteva zile piesa a fost ștearsă de pe Youtube, dar motivele adevărate au fost dezvăluite abia astăzi.

Din primele informații oferite de Culiță Sterp, s-ar părea că linia melodică era împrumutată din melodia unui alt artist din Albania.Deși la început ar fi fost de acord cu împrumutarea melodiei de către cei doi artiști români, în cele din urmă albanezul s-a răzgândit și a apelat la comunitatea Youtube pentru „a i se face dreptate”, urmând ca toți banii care provin de pe urma vizualizărilor să intre la el în buzunar.

„Eu vorbisem cu băiatul ăla care cântă originala, din Albania. Am printul cu el (n.r. print-ul conversației) și l-am întrebat dacă putem să facem un cover după piesa lui. Până la urmă nu a fost cover că am piesa seamănă cam 70%. Cover înseamnă să semene 100%. Noi am schimbat ritornele, am schimbat multe chestii și a zis că da, putem să facem, nicio problemă”, a spus Culiță Sterp.

Potrivit lui Culiță Sterp, artistul din Albania nu s-ar fi așteptat ca piesa să „vadă lumina zilei” așa cu a fost de acord la început, dar după ce a văzut că adună zeci de milioane de vizualizări, ar fi luat-o razna.

„Omul când a văzut că piesa a făcut 10 milioane de vizualizări în trei săptămâni, i-a fost ciudă. Mi-a dat strike: ce produce piesa de acum să intre în contul lui. Nu-i problemă, am zis ‘asta e’, nu mă mai interesau banii, am zis măcar să asculte lumea piesa. Și după trei zile am văzut că s-a șters piesa de pe Youtube. Din cauza strike-ului lor, probabil. Și nu am mai pus-o că am zis că nu vreau să am probleme”, a mai spus Culiță Sterp pe vlog-ul Reei și Tinei.