Jurnaliștii independenți ruși de la Navalnîi LIVE au publicat detalii despre fiii lui Vladimir Putin, Ivan și Vladimir, născuți din relația cu fosta gimnastă Alina Kabaeva. Aceștia trăiesc complet izolați, sub supraveghere strictă și cu un stil de viață extrem de protejat.

Investigațiile recente ale jurnaliștilor aduc lumină asupra vieții celor doi copii ai lui Vladimir Putin cu fosta gimnastă Alina Kabaeva. Cei doi băieți, Ivan și Vladimir Spiridonov, trăiesc într-o izolare aproape totală și nu au fost văzuți niciodată de public. Existența lor a fost păstrată sub strictețe maximă, iar orice detaliu despre ei rămâne atent controlat.

Conform informațiilor obținute de jurnaliști, Ivan, cel mai mare, s-a născut în Elveția, în timp ce Vladimir, cu trei ani mai mic, a venit pe lume la Moscova. Numele lor de familie, Spiridonov, pare să fie inspirat de tatăl bunicului lor. Copiii trăiesc permanent în reședința de la Valdai, sub supravegherea personalului angajat printr-o firmă administrată de una dintre fiicele președintelui.

„Orice moft al lor este satisfăcut, iar reședințele în care trăiesc sunt percepute ca proprietate personală. Ivan și Vladimir își văd părinții foarte rar, fiind mereu înconjurați de gardieni, guvernante și personal auxiliar”, au relatat jurnaliștii.

Pentru a lucra în preajma lor, personalul trebuie să treacă prin două săptămâni de carantină, verificări medicale complete și să accepte izolarea totală de restul lumii. Toate mesele sunt verificate de un „laborator mobil” pentru a preveni orice risc. Copiii folosesc veselă personală, iar Ivan are chiar o ceașcă preferată, similară cu obiceiul tatălui său.

Transportul lor se face exclusiv cu mașini cu șofer, iar pe proprietate există clădiri pentru studiu, un centru spa și un teren de hochei, unde Ivan joacă uneori împreună cu tatăl său. Activitățile lor zilnice urmează un program riguros. La ora 9 dimineața au micul dejun, apoi urmează teme, sport și somn. Fiii lui Vladimir Putin studiază limba engleză și germana și se joacă cu ponei, iepuri și un Saint Bernard.

Ocazional, familia călătorește în țară, vizitând Soci, Sankt Petersburg, Novo-Ogaryovo și Crimeea anexată. Deplasările se fac cu mijloacele proprii ale familiei prezidențiale: unul dintre cele zece iahturi, un tren blindat, șase avioane și nouă elicoptere.

În schimb, fiicele lui Putin din căsătoria cu Liudmila, Katerina Tihonova și Maria Voronțova, au avut o expunere publică mult mai mare decât frații lor mai mici. Ambele au urmat școala germană, iar ulterior universități în condiții de anonimat. Maria s-a concentrat pe biologie, iar Katerina pe limba japoneză. Profesorii le predau separat, iar colegii nu le-au văzut niciodată la cursuri. Astăzi, ambele lucrează în afaceri, apar rar în public și nu își folosesc numele de familie originare.

Liderul de la Kremlin mai are o fiică nerecunoscută, Elizaveta Krivonogih, cunoscută și sub numele Louisa Rozova. Recent, galeria de artă Galerie L din Paris, unde aceasta lucra, a fost vandalizată cu mesaje anti-Putin.

Jurnaliștii evidențiază contrastul dintre viața copiilor lui Putin și cea a altor lideri mondiali: „Toată lumea știe cine sunt copiii lui Obama sau Trump, care sunt mult mai expuși decât Putin. Însă fiii dictatorului cresc într-o cușcă de aur, izolați de oamenii de rând. Să nu ajungă vreodată la putere!”

Există indicii că președintele rus are planuri pe termen lung pentru Ivan, pregătindu-l pentru un rol viitor important. În același timp, secretul și protecția extremă în care trăiesc cei doi băieți reflectă o preocupare constantă pentru siguranța și izolarea lor de lumea exterioară.