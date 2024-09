Monden Iustina de la Insula Iubirii, de urgență la medic. Cum se simte de când e însărcinată







România. Iustina de la Insula Iubirii a descoperit că este însărcinată cu iubitul ei, Cornel, în timpul emisiunii. Cei doi așteaptă o fetiță, iar între timp, concurenta a împărtășit primele fotografii cu bebelușul.

Chiar dacă Iustina și Cornel au decis să încheie relația lor după evenimentele de pe insulă, Iustina a ales să-i mai acorde o șansă, după ce a aflat că e însărcinată.

Iustina, primele imagini cu fetița

Concurenta i-a spus iubitului ei că e însărcinată chiar la bonfire-ul final de pe Insula Iubirii, iar Cornel a fost extrem de încântat să afle că va deveni tată pentru a cincea oară.

Odată ajunși în România, cei doi au mers de urgență la medic pentru a vedea dacă copilul lor e bine.

„Am mers urgent la medic. Bebe era super bine și noi eram fericiți”, le-a povestit Iustina fanilor de pe rețelele sociale.

Cum s-au împăcat cei doi concurenți

Deși erau despărțiți, cei doi s-au împăcat rapid după ce au aflat că vor deveni părinți și au plecat împreună de pe Insula Iubirii.

Tot Iustina a fost cea care a povestit cum a decurs împăcarea dintre ei. Concurenta a mărturisit, de asemenea, că i-a fost foarte rușine de comportamentul ei de pe insulă și a pus totul pe perioada grea în care a stat departe de Cornel.

„23 martie, eram atât de fericită că sunt lângă el. Seara am ieșit în Puket. Aveam emoții ca la prima întâlnire cu Cornel. Mi-a luat flori de ziua lui. (…) Pe avion am avut multe stări. Regretăm tot! Am plâns mult. Dar el a fost lângă mine”, a povestit concurenta.

Cornel mai vrea cel puțin doi copii de la Iustina

În ciuda faptului că are deja patru copii dintr-o căsnicie anterioară și că urmează să devină tată pentru a cincea oară, Cornel a dezvăluit că nu vrea să se oprească încă.

Concurentul de la Insula Iubirii a spus că mai vrea încă doi copii cu Iustina.

„Așa cum știe lumea, eu mai am copii, acesta e al cincilea și dacă mă ajută Dumnezeu vreau să mai fac minimum doi. Păi pentru ce trăiesc pe pământul ăsta? Vreau să fac copii, să-i cresc, să-i educ, atâta tot.

Iustina cred că o să fie o mamă de nota zece. N-am nici cel mai mic dubiu în privința asta. O cunosc prea bine și știu ce fel de femeie e”, a spus Cornel.